LA NACION

River - Palmeiras: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
River-Palmeiras
River-Palmeiras

River y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.

En la anterior jornada, River viene de empatar 1-1 como visitante ante Libertad, mientras que Palmeiras viene de empatar 0-0 con Universitario de Deportes

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La opinión de Mascherano sobre el increíble penal que falló Messi en la derrota de Inter Miami
    1

    La opinión de Javier Mascherano sobre el penal que falló Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Charlotte

  2. Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
    3

    Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8

  4. Giovanni Simeone: guapeada, corrida y golazo junto a un palo para el festejo de Torino en el Olímpico
    4

    Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone

Cargando banners ...