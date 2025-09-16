River - Palmeiras: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
River y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, River viene de empatar 1-1 como visitante ante Libertad, mientras que Palmeiras viene de empatar 0-0 con Universitario de Deportes
