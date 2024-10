River Plate vs. Vélez, por la Liga Profesional 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Tras la fecha FIFA de octubre, la Liga Profesional 2024 retoma su actividad con la disputa de la fecha 18, en la que el duelo entre River Plate y Vélez aparece como uno de los más aclamados. El encuentro se disputa este viernes a las 21 en el estadio Monumental, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario, séptimo en la tabla de posiciones con 25 unidades, comienza una seguidilla de siete partidos en menos de un mes, entre los que destacan las semifinales de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, programadas para los martes 22 y 29 de octubre. Además, deberá afrontar el duelo ante el Fortín y otros tres compromisos correspondientes al plano local en ese lapso: vs. Defensa y Justicia el viernes 25, vs. Banfield el sábado 2 de noviembre, vs. Instituto el miércoles 6 y vs. Barracas Central el domingo 10.

Braian Romero, ex-futbolista de River Plate, es el máximo goleador de la Liga Profesional 2024 @Velez

Vélez, por su parte, no puede dar el brazo a torcer. Hasta el momento demostró ser el mejor equipo del fútbol argentino por amplio margen, por lo que lidera la tabla de posiciones con 36 puntos, cinco más que sus principales perseguidores, Huracán y Talleres de Córdoba. Acumula 11 victorias, tres empates y tres derrotas. Es, por lejos, el que más veces ganó, ya que después aparecen el Globo, la T e Instituto, con ocho triunfos cada uno. En la última jornada venció por la mínima diferencia a Racing con un gol de Braian Romero, el máximo anotador del torneo con 10 tantos.

River Plate vs. Vélez: todo lo que hay que saber

Fecha 18 de la Liga Profesional 2024.

Día : Viernes 18 de octubre.

: Viernes 18 de octubre. Hora : 21.

: 21. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

River Plate vs. Vélez: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

A pesar del buen momento de Vélez, las casas de apuestas consideran que River es favorito Gonzalo Colini - LA NACION

LA NACION