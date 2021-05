Copa Libertadores. River, en una semana decisiva, viaja a Colombia sin tres titulares, la preocupación por Montiel y el regreso de un caudillo

La cuarta semana consecutiva de doble competencia para River se presenta como una de las más importantes de este mes. El miércoles no podrá descuidar el objetivo de la clasificación en la Copa Libertadores, y el domingo se jugará el futuro en la Copa de la Liga, nada menos que contra Boca en la Bombonera, por los cuartos de final.

La exigente agenda obliga a Marcelo Gallardo a una mirada a corto y mediano plazo. Lo inmediato es la visita a Junior, el miércoles (a las 21 de la Argentina), en la húmeda y cálida Barranquilla, que fue confirmada como sede del partido pese a la convulsión social que atraviesa las calles de Colombia. El Muñeco dejó al margen de la delegación a Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y David Martínez. Lo más preocupante es lo del lateral derecho, reemplazado al término del primer tiempo del 4-1 a Aldosivi por una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, de acuerdo con los estudios de este lunes, aunque no se descarta una lesión de mayor gravedad, que le impida estar contra Boca. Pérez no fue alineado por una gastroenteritis horas antes de jugar con Aldosivi. A Martínez se le dará descanso después de haber disputado nueve encuentros en los últimos 35 días.

En la lista de 22 futbolistas aparece Jonathan Maidana, que aún no debutó por la Copa Libertadores y estuvo ausente en los últimos tres cotejos del torneo local por contagio de covid-19.

River es puntero del Grupo D junto con Fluminense, ambos con cinco puntos, seguidos por Junior e Independiente Santa Fe, con dos unidades. Después de este partido, a River le quedarán dos en el Monumental, ante Independiente y Fluminense. En la ida, River venció 2-1 a Junior, que se quejó de un supuesto penal no cobrado de Martínez a Borja. En el conjunto que es dirigido por el ex zaguero de Boca Luis Amaranto Perea no reaparecerá Teófilo Gutiérrez, ya ausente en el Monumental, integrante del plantel de River que fue campeón de la Copa Libertadores 2015.

Poco dado a entregar pistas sobre la formación, habrá que ver cómo Gallardo cubre el lugar de Enzo Pérez. Frente a Aldosivi lo hizo sin recurrir a un N° 5 de oficio, como podrían ser Leonardo Ponzio o Bruno Zuculini, quienes habían integrado el doble pivote frente a Independiente Sante Fe en Asunción. Contra el Tiburón, la zona central la ocuparon Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz. Por Montiel ingresaría Alex Vigo, y Maidana sería uno de los dos o tres zagueros centrales.

Contrato para Flabián Londoño, goleador de la reserva

Con el puesto de centro-delantero cubierto con Rafael Santos Borré, Federico Girotti y Agustín Fontana, River reforzó más esa ubicación con la firma del contrato del colombiano Flabián Londoño Bedoya, de 20 años, goleador de la reserva, con 9 tantos.

Comparado con Radamel Falcao por su procedencia y el puesto que ocupan en la cancha, Londoño acordó un vínculo hasta diciembre de 2024, con una cláusula de rescisión que se aproximaría a los 20 millones de dólares.

Nacido en Ebéjico, Colombia, el 9 de julio de 2000,, Londoño se incorporó a River con edad de quinta división desde el Club La Masía. Autor de un gol a Boca en el último clásico de la reserva, el delantero se refirió a su similitud con Falcao en una entrevista con As Colombia: “Tengo algunas cosas de él, como el juego aéreo y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy el nuevo Falcao me llena de motivación. Ojalá pueda hacer una carrera de esa envergadura”,

