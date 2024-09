El elogio de Gabriel Milito a Marcelo Gallardo antes de las semifinales de la Libertadores entre River y Atlético Mineiro

Escuchar

Apenas concluida la serie ante Fluminense que clasificó a su equipo, Atlético Mineiro, a las semifinales de la Copa Libertadores, Gabriel Milito se deshizo en elogios hacia Marcelo Gallardo, DT de River, su próximo rival: “Gallardo tiene algo especial con la Copa Libertadores: ganó dos, perdió una final y una semifinal”, recordó el ex defensor central formado en Independiente. Y agregó: “River tiene a un grandísimo entrenador que volvió, que tiene una historia detrás impresionante y una mentalidad ganadora muy competitiva. En el mata-mata es un entrenador que le transmite valentía a su equipo. Los jugadores creen en él y lo siguen”, afirmó.

🗣️ "GALLARDO TIENE ALGO ESPECIAL CON LA COPA LIBERTADORES"



Gaby Milito habló del DT de #River clasificarse con #AtléticoMineiro a las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores. ¡Lo que será el partido!



📺 No te pierdas #ESPNF10 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/2zTrlJE7xo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 26, 2024

De todas maneras, el DT de Mineiro se ilusionó por lo que puedan hacer sus futbolistas en la serie que se definirá en el Monumental: “Ya habrá tiempo para preparar eso. Primero toca Palmeiras y luego las semifinales de la Copa de Brasil ante Vasco. A medida de que uno avanza en la competencia más importante te toca enfrentarte con los mejores. El rival [River] tiene grandes futbolistas, pero tengo confianza en que con nuestro grupo le podemos competir”, recalcó.

El ex entrenador de Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente y O’Higgins (Chile) elogió a sus futbolistas tras las clasificación a las semifinales del principal torneo continental: “Tengo mucha confianza en ellos. Después del partido de Río -primer partido de la serie con Fluminense-, con la derrota al final, les dije que estuvieran tranquilos y que estuvieran seguros de que hoy [por ayer] haríamos un gran partido. Pero tendríamos que hacer un partido perfecto, porque jugábamos contra el último campeón de América, con grandes jugadores. E hicieron un partido perfecto, desde lo defensivo hasta lo ofensivo, desde el amor propio hasta el amor al fútbol. Sin pasión y coraje es imposible ganar”, apuntó.

Gabriel Milito, durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre su equipo, Atlético Mineiro, y Fluminense GLEDSTON TAVARES - AFP

El historial de Gallardo contra Mineiro y ante Milito

En cuanto supo que su rival en las semifinales de la Copa Libertadores era Atlético Mineiro, lo más probable es que Marcelo Gallardo haya ido al archivo. Allí recordará la serie de cuartos de final del torneo continental ante el Galo, que River perdió sin convertir un solo gol. Fue en plena pandemia de coronavirus: cayó 1-0 en el Monumental (gol de Nacho Fernández, hoy en el equipo millonario, quien no lo gritó). En el partido de vuelta los brasileños se impusieron por 3-0 con dos tantos del argentino Matías Zaracho (ex Racing) y uno de Hulk.

El historial entre el Muñeco y Milito como entrenadores es un poco más amplio. Consta de nueve partidos: Gallardo debutó con derrota (1-2) ante Estudiantes de La Plata en agosto de 2015. El segundo partido entre ambos fue más de un año después: el 4 de diciembre de 2016. Volvió a imponerse Milito, ya que su Independiente ganó 1-0. El primer triunfo de Gallardo fue el 23 de febrero de 2020: 2-0 ante Estudiantes, en La Plata. El 8 de marzo de 2021, el Bicho de Milito dio el golpe y se impuso 1-0 en el Monumental. Cuatro meses después, el 14 de julio, igualaron 1-1 en el primer partido de cuartos de final de la Copa Libertadores de ese año. En el encuentro de vuelta, una semana después, el Millonario se impuso por 2-0 y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que lo eliminaría... Mineiro.

Milito ya no volvería a ganarle a Gallardo: el 25 de octubre de 2021, River se impuso por 3-0 a Argentinos Juniors; el 10 de abril del año siguiente, el equipo millonario venció goleó por 4-2. Y el último enfrentamiento entre ambos, registrado en La Paternal el 2 de octubre de 2022, se saldó con victoria de River como visitante por 3-0.

El encontronazo Milito-Gallardo de la Libertadores 2021

Apenas finalizó el primer partido, por los octavos de final de la Copa Libertadores, algo habitual como puede ser la charla entre dos entrenadores al saludarse tras un partido, se potenció por la tensión de la charla y porque la ausencia de público permitió escuchar algunos tramos de la conversación. Gallardo estrechó la mano de Milito mientras lo señalaba. Luego lo abrazó, pero al mismo tiempo le cuestionó una actitud, vinculada con una acción del segundo tiempo. Después de una infracción de Fabrizio Angileri, Milito pidió una tarjeta amarilla. Bajo la atenta mirada del cuarto árbitro, Fernando Echenique (reemplazó a Andrés Rojas, suspendido por su mal desempeño en el partido Boca-Atlético Mineiro), se dio el siguiente diálogo:

-Milito: “Yo me equivoqué, pero vos también pediste”

-Gallardo: “Yo no pedí ninguna amarilla”

-Milito: “Vos no me podés mandar a callar. Me decís ‘No te aguanto más’”

-Gallardo: “No te aguanto más... pidiendo amarillas”

Y se despidieron. “Nos vemos a la vuelta”, le dijo Gallardo.

Gallardo y Milito se conocen muy bien y hasta se sacaron chispas en un cruce de CONMEBOL #Libertadores: así se marcaban la cancha luego del 1-1 entre Argentinos y River en 2021 (el Millo ganó 2-0 en La Paternal y avanzó de ronda). pic.twitter.com/EzHTHKg2as — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2024

También hubo elogios para Gallardo de parte de Gustavo Scarpa, figura del Atlético Mineiro, quien palpitó la semifinal que afrontarán los suyos ante el Millonario por la Copa Libertadores: “Será un enfrentamiento histórico, extremadamente difícil. River Plate es uno de los pocos equipos que todos los años llegan a los mata-mata y le da mucho trabajo a los equipos brasileños”, mencionó.

Con la satisfacción del 2-0 que depositó al Galo en las semifinales, Scarpa ahondó: “No hay mucho para decir, es un equipo multicampeón, un equipo copero. Ha vuelto el entrenador más grande de su historia y el equipo volvió a ponerse en marcha. Tenemos que hacer el mejor juego de nuestras vidas”.

LA NACION