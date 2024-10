La probable formación de River para ir por la épica frente a Atlético Mineiro en el Monumental

River buscará escribir un capítulo épico esta noche en el desquite por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo recibió un mazazo hace una semana al caer por 3-0 en Belo Horizonte. Equiparar la serie se presenta como un desafío extremadamente complejo para los argentinos, por limitaciones propias (la carencia de gol) y también por las virtudes ajenas (el equipo dirigido por Gabriel Milito mostró muchos puntos fuertes en Brasil). Por lo pronto, ¿qué formación utilizará Gallardo?

Con una lista de 25 convocados idéntica a la del duelo de ida, la presencia de Marcos Acuña como titular -tras ausentarse en Brasil por una tendinitis en el isquiotibial izquierdo- empieza a tomar color luego de recibir ayer el alta médica.

De acuerdo a algunos movimientos tácticos que evaluó el DT Gallardo desde el sábado, el día después del empate sin goles frente a Defensa y Justicia en Varela, una de las alternativas más concretas es diseñar un esquema 4-3-3 con el ingreso de Pablo Solari en lugar de uno de los marcadores centrales (sería Leandro González Pirez). Entonces, el equipo saldría con Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter e Ignacio Fernández; Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Solari, postergado en el inicio del ciclo Gallardo, podría ser ese “revulsivo” que River necesita para desatascar un partido que arranca muy cuesta arriba. Ingresó en el segundo tiempo en Belo Horizonte y fue titular el viernes ante Defensa y Justicia. Claro que hay otras posibilidades. Una de ellas es sostener el fondo con tres defensores y apostar por un 3-4-3 con la salida de uno de los mediocampistas.

Marcelo Gallardo, en el banderazo de River antes del partido decisivo ante Atlético Mineiro

El plantel de River ayer contó con un apoyo masivo de los hinchas. Más de 20 mil fanáticos se acercaron durante la tarde noche al playón interno del club para brindar respaldo a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico, que salieron a saludar en el nuevo espacio abierto de la terraza San Martín al finalizar el último entrenamiento antes del partido. Los jugadores cantaron, se abrazaron, gritaron y se movieron a la par de una multitud infernal que bajó un claro mensaje energizante.

“Tenemos que hacer un esfuerzo físico. Soy optimista. Sé que tenemos que hacer goles y no estamos haciendo goles. Borja, que es el 9, no hace goles, y es una preocupación. Necesitamos mejor funcionamiento, mejor impronta; necesitamos todo eso para conectarnos con el gol. Es difícil, pero estamos acá. Vamos a generar ese estímulo. La gente va a acompañarnos, va a inyectarnos una dosis de energía para ir en busca de esa épica. No es imposible. Lo siento así”, sentenció Gallardo el viernes pasado luego del partido ante Defensa y Justicia.

Y añadió: “No soy pesimista; todo lo contrario. No esperamos lo que pasó en Brasil; fue un cachetazo. Tenemos que cambiar esa energía. Hay que acomodar la tropa para sentir que esto es posible. Se juega con la cabeza y el corazón. Hay que tener ese equilibrio. Al fútbol se juega con todo eso. Objetivos claros, cortos. Hay que hacer ese gol que genere esa emoción positiva. Ir en busca de ese primer gol, que puede generar un contagio. Va a ser un partido totalmente diferente al que jugamos allá”.

Gabriel Milito da indicaciones en el partido semifinal de ida entre Atlético Mineiro ante River GLEDSTON TAVARES - AFP

En tanto, desde la otra vereda, el DT Milito anticipó: “Tenemos una manera de jugar y no la vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, valientes, jugar con personalidad. He jugado muchas veces ante River en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás”.

Con Gallardo, el DT más exitoso de la historia del conjunto de Núñez, River se niega a darse por vencido y en su bastión del Monumental, con más de 80.000 hinchas en las tribunas, tratará de revertir una serie sumamente compleja. A favor del equipo de la banda roja juegan sus antecedentes y el protagonismo ganado en los últimos años en la Libertadores, con títulos en 2015 y 2018, una final perdida en 2019 ante Flamengo en el último minuto, y semifinales en 2017, 2020 y 2024, con varios ‘mata-mata’ épicos que cimentaron el aura copera de Gallardo y su plantel. Sin embargo, Mineiro se encargó de hacer trizas la semana pasada el invicto que River ostentaba en esta edición de la Copa, con el poderío ofensivo que conformaron Hulk, Paulinho y Deyverson, autor de un doblete.

Estas son las posibles formaciones

River: Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña o Enzo Díaz; Nacho Fernández, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini o Santiago Simón, y Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia y Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco y Guilherme Arana; Deyverson, Hulk y Paulinho. DT: Gabriel Milito.

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

LA NACION