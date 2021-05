Mario Pergolini sigue atacando a River: ahora le tocó a Marcelo Gallardo

Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca, pero sigue jugando desde afuera. Apenas minutos después de conocerse el rechazo de la Conmebol a River por el pedido de la inclusión de nuevos arqueros en la lista de buena para la Copa Libertadores a raíz de los casos de coronavirus, el animador subió en su cuenta de Instagram un mensaje subliminal contra el club millonario y Marcelo Gallardo.

El conductor radial publicó una imagen de Wikipedia sobre la batalla de Waterloo, en clara referencia al entrenador de River Plate, a quien apodan “Napoleón”. Aquel combate de principios del siglo XIX resultó la más emblemática derrota militar y política del emperador francés Napoleón Bonaparte, cuyo ejército había conquistado buena parte de Europa.

Gallardo, el Napoleón de River, obtuvo dos veces la Copa Libertadores como entrenador millonario y dirigió en cinco series mano a mano ganadas a Boca. La del último domingo, en los cuartos de final por la Copa de la Liga Profesional, fue la primera eliminación en cruces directos que sufrió a manos del archirrival.

La reseña de la batalla de Waterloo publicada por Mario Pergolini como historia de Instagram. Captura

Además de ese resultado negativo, Gallardo tuvo la mala noticia de que Conmebol no autoriza a River a incorporar de urgencia en la lista de la Libertadores arqueros naturales, por lo cual en el partido de este miércoles deberá atajar un futbolista de campo contra Independiente Santa Fe, de Colombia, en Buenos Aires. Y además el equipo local se presentará con apenas diez futbolistas en total. La escasa cantidad obedece a que una enorme parte del plantel no está disponible, afectada por Covid-19, y a que el club inscribió para disputar la Copa a 32 jugadores en lugar de los 50 permitidos, un número inusual que la Confederación Sudamericana autorizó por eventuales bajas por coronavirus.

Esa determinación de no cubrir 18 cupos disponibles fue tomada por Gallardo, a raíz de creer que no se debía generar presión en futbolistas que no estaban listos para afrontar la magnitud del torneo internacional. Pero ahora River sufre la consecuencia de esa decisión adoptada por el entrenador, a quien Pergolini, ya desde fuera de Boca formalmente, ataca en las redes sociales, en las que estuvo activo contra River en los últimos días.

