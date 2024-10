River - Atlético Mineiro, en vivo

20.45 15 minutos después

Por el retraso de la llegada del ómnibus de Mineiro, el partido va a empezar 15 minutos después del horario original. Arranca a las 21.45.

20.35 Una sorpresa

Según algunas versiones, Nacho Fernández sufrió molestias físicas en el final de la última práctica millonaria. Este martes quedó descartado, ni siquiera integra el banco de suplentes.

📋 GALO ESCALADO! Confira a nossa escalação para enfrentar o River Plate, no Mâs Monumental, pela volta da semifinal da Libertadores! #VamoGalo #CARPxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/FAONwivN27 — Atlético (@Atletico) October 29, 2024

20.25 Mineiro, confirmado

Gabriel Milito dispone de esta formación: Everson; Lyanco, Battaglia y Alonso; Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera y Arana; Deyverson, Hulk y Paulinho.

20.19 River, confirmado

Marcelo Gallardo dispone de esta formación: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Díaz y Acuña; Simón, Kranevitter y Meza; Solari, Borja y Colidio. Sorpresivamente, Nacho Fernández queda afuera del banco de suplentes.

20.15 Tres detenidos

Según informaron fuentes policiales, se registraron tres detenidos por las pedradas sobre el ómnibus de Mineiro, que provocó heridas en uno de los conductores y el retraso de su salida. El plantel brasileño está en el estadio.

ATENCIÓN: el micro de Mineiro camino al Más Monumental, a metros ¡de los micros de los hinchas de River!



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/Qy4j0KaCn4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

20.05 Provocador

Deyverson es la figura de Mineiro y, además, un showman, un auténtico provocador. El delantero mostró una camiseta de Boca, que le regalaron en las horas previas, y mostró toda su irreverencia desde la primera fila del ómnibus rumbo al Monumental.

En la previa de la salida de Mineiro rumbo al Más Monumental, Deyverson recibió un regalo que lo mostró desde la ventana del micro: ¡LA CAMISETA DE BOCA! pic.twitter.com/T7d4meiQLa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

19.33 Arranca el micro

Al final, luego de idas y vueltas, por una cuestión de seguridad, el ómnibus de Mineiro parte desde Retiro rumbo al Monumental. Sale media hora después de lo previsto, pero el horario del encuentro no se va a modificar.

¡INSÓLITO! Otra vez problemas con el MICRO de Mineiro camino al Más Monumental: los demoraron en medio de la calle... Los dirigentes filman TODO.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/rQR0q1eGoW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

19.21 Hipótesis de un equipo

Una de las alternativas más concretas es diseñar un esquema 4-3-3, con el ingreso de Pablo Solari en lugar de uno de los marcadores centrales (sería Leandro González Pirez). Entonces, el local saldría con Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter e Ignacio Fernández; Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio.

19.11 La palabra de Milito

Gabriel Milito, el DT de Mineiro, anticipó: “Tenemos una manera de jugar y no la vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, valientes, jugar con personalidad. He jugado muchas veces ante River en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás”.

"LE LASTIMARON LA CARA" el chofer de uno de los micros de Mineiro que fue agredido habló en la llegada al Más Monumental. pic.twitter.com/ySpAcReDIp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

18.59 Fútbol local

Por este desquite, ambos clubes eligieron resguardar a sus titulares: River jugó con mayoría de suplentes en el 0-0 contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional en la que ocupa el 8º puesto, mientras que el Mineiro cayó 3-1 como local frente a Inter de Porto Alegre en el Brasileirao, en el que figura 9º en la tabla.

18.55 Incidentes y un herido

El ómnibus de Atlético Mineiro fue agredido a pedradas antes de trasladarse al Monumental. Resultó herido el chofer, con cortes en la cara, aunque sin gravedad. Aumenta la tensión a medida que transcurren las horas.

#AHORA - Piedrazos a los micros de los hinchas de Atlético Mineiro en las cercanías al Más Monumental. pic.twitter.com/rgrLP5dzQU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

18.49 La realidad

Atlético Mineiro se encargó de hacer trizas la semana pasada el invicto que River ostentaba en esta edición de la Copa, con el poderío ofensivo que conformaron Hulk, Paulinho y Deyverson, autor de un doblete.

18.45 La mística

Dirigido por Marcelo Gallardo, el DT más exitoso de su historia, se niega a darse por vencido y con más de 80.000 hinchas en las tribunas, tratará de revertir una serie sumamente compleja. A favor del equipo de la banda roja juegan su historia y el protagonismo ganado en los últimos años en la Libertadores, con títulos en 2015 y 2018, una final perdida en 2019 ante Flamengo y semifinales en 2017, 2020 y 2024, con varios ‘mata-mata’ épicos que cimentaron el aura copera de Gallardo y su plantel.

Una de las claves del partido: Pezzella debe recuperarse frente al peligroso Deyverson DOUGLAS MAGNO - AFP

18.41 Contra las cuerdas

El conjunto argentino debe creer en la hazaña. Ganar por una diferencia de tres goles para forzar una definición por penales; si gana por cuatro o más goles, alcanzará la final, que se jugará en el Monumental. Cualquier otro resultado, depositará al elenco de Belo Horizonte en el choque decisivo.

18.30 Bienvenidos a la cobertura en vivo

River juega con Atlético Mineiro, por el desquite de las semifinales de la Copa Libertadores. Una semana atrás, en Brasil, el equipo argentino perdió por 3 a 0, un resultado que prácticamente definió la serie. El choque empieza a las 21.30, en el Monumental, que promete vivir una fiesta en busca de la remontada épica. El juez será el colombiano Wilmar Roldán.

Ariel Ruya Por