River y el banco de pruebas de Gallardo: los jugadores que están en evaluación y los que podrían irse en 2025

A River le quedan cinco partidos en el año. Independiente Rivadavia en Mendoza, Estudiantes en La Plata, San Lorenzo y Rosario Central en el Monumental y Racing en Avellaneda. Cinco partidos en los que buscará sellar el boleto a la Copa Libertadores 2025, mientras sostiene sus posibilidades matemáticas de discutir el título de la Liga Profesional. Pero esta serie de encuentros no será una más. Se tratará de una evaluación constante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a un grupo de futbolistas que mantiene dudas abiertas sobre su futuro. Banco de pruebas.

Hoy el entrenador de River cuenta con un plantel que tiene una base de 30 jugadores profesionales, más algunos juveniles que alternan desde la Reserva. Con un mercado de pases en enero que promete ser movido de cara al Mundial de Clubes 2025 que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, hay al menos seis jugadores que tienen puesta la lupa del DT para lo que viene: Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz, Federico Gattoni, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra y Manuel Lanzini se juegan en parte su futuro inmediato. Pero no son los únicos que tienen un signo de interrogación encima: Paulo Díaz, Pablo Solari y Miguel Borja están a la expectativa de posibles ofertas, y tanto Nacho Fernández como Milton Casco vencen contrato en diciembre 2025 y deberán definir con el DT su continuidad.

Rodrigo Villagra fue la última gran incorporación en el aspecto económico: costó 12 millones de dólares, pero no rindió lo que se esperaba de él @riverplate

La nómina la encabeza Funes Mori, quien jugó tan solo siete juegos (cuatro de titular) en el año debido a la sinovitis en ambas rodillas y normalmente no es convocado por el Muñeco (solo jugó ante Gimnasia y Defensa y Justicia en su ciclo). Aunque tenga contrato hasta diciembre de 2026, todo parece indicar que buscará continuidad en otro destino y aparecen Estudiantes y Belgrano como candidatos. Luego, en defensa, Enzo Díaz, recientemente operado de una hernia inguinal, ya no jugaría en lo que resta de la temporada y es uno de los candidatos a emigrar en este libro de pases, más allá de su contrato hasta diciembre de 2026. En tanto, Gattoni, quien jugó cinco partidos (cuatro de titular) desde su arribo, continuaría a préstamo hasta junio con una opción de compra de 3 millones de euros.

En el mediocampo hay tres casos muy diferentes. Y todos tienen oportunidades de continuar. La ferviente actualidad marca que Villagra hoy es el volante central del equipo, después de ser titular en los últimos tres triunfos consecutivos del Millonario con un nivel en alza. Si sostiene su regularidad, el volante central por el que el club pagó más de 10 millones de dólares en febrero continuaría en el plantel tras un 2024 en el que tuvo 31 participaciones (17 de titular) con 1736 minutos (56′ de promedio por juego). Por su parte, Fonseca, hoy convocado a la selección uruguaya, quedó relegado luego de ser titular con Atlético Mineiro en Brasil y será decisión del DT su continuidad a la hora de armar el plantel.

Nacho Fernández deberá definir su continuidad con el DT @riverplate

El caso más especial quizás es el de Manuel Lanzini. Llegó en agosto del año pasado después de quedar libre de West Ham de Inglaterra; en Núñez se hizo una importante inversión para firmarle un contrato por un año y medio; y su contrato ahora finaliza en diciembre, sin resolución a la vista. Este año disputó 24 encuentros (6 de titular) con el recordado gol a Boca en la Bombonera y dos lesiones en el primer semestre (desgarro en enero y pequeña fractura en el primer metatarsiano del pie derecho en mayo). Gallardo apuesta y espera por su continuidad, pero el volante de 31 años aún no definió su situación. A partir de enero quedaría nuevamente con el pase en su poder.

Los otros cinco futbolistas tienen situaciones diferentes. Tanto Paulo Díaz como Pablo Solari y Miguel Ángel Borja están en los planes para 2025, pero saben que pueden aparecer ofertas del exterior que puedan seducir para cambiar de aires. El defensor chileno, una de las piezas consolidadas del equipo, a mitad de año tuvo una jugosa propuesta económica de Al-Qadisiya de Arabia Saudita y eligió renovar en River hasta diciembre de 2027 con una actualización salarial. Así, hoy el CT y la CD priorizan su vigencia, pero con las alarmas encendidas. En el ataque, Solari también extendió su vínculo hasta diciembre de 2027, pero en Núñez saben que ya fue buscado desde Italia, Estados Unidos y Rusia.

Pablo Solari extendió su contrato hasta diciembre de 2027, pero fue sondeado desde Italia, Estados Unidos y Rusia @riverplate

El gran enigma a resolver es el de Borja, goleador del año con 30 goles en 44 encuentros con la camiseta millonaria. Su vínculo termina en diciembre de 2025, pero a partir de enero su cláusula de rescisión descendente pasará a ser de cuatro millones de dólares, una cifra más que apetecible para mercados como Estados Unidos o Medio Oriente, que ya pusieron el ojo en el colombiano. En medio de especulaciones sobre su futuro, y tras perder la titularidad en los últimos partidos tras una mala racha goleadora, el atacante viene de convertir dos tantos en sus últimos dos juegos como suplente y espera una charla con Gallardo al finalizar la temporada. Nadie sabe qué puede ocurrir.

Milton Casco, defensor de River @riverplate

Por último, aparecen los históricos Milton Casco, recientemente elogiado por Gallardo en conferencia de prensa, e Ignacio Fernández. Ambos tienen contrato hasta diciembre de 2025 y siempre han manifestado su voluntad de cumplirlo. Gimnasia de La Plata, su ex club, ya les abrió las puertas, pero con la intención de que ellos rescindan su actual vínculo. “Casco es un ejemplo como profesional. Sostenerse en River tantos años… eso pasaba antes, en los 70, en los 80. Son nueve temporadas. Solo lo puede hacer un tipo así, que se entrena siempre igual, juegue o no juegue. No es el mismo de hace cinco años, pero el tipo está presente. Enfocado en River”, destacó MG en su último contacto con la prensa.

River se prepara para completar el año con un sprint final que le permita meterse en la Libertadores 2025 a través de la tabla anual y soñar hasta la última fecha con la Liga Profesional. Pero Gallardo no pierde tiempo y empieza a sacar sus conclusiones para armar su plantilla porque el próximo año promete ser frenético.

Juan Patricio Balbi Vignolo Por