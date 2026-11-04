Stefano Di Carlo, presidente de River: “Además de ser un muy mal árbitro, Ramírez fue decididamente a complicar el partido”

Tres días después del superclásico ganado por Boca (1-0, en la Bombonera), con un discutido y polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, que despertó el enojo de muchos sectores en el mundo River, el presidente del club, Stefano Di Carlo, que había manifestado su malestar a través de redes sociales (“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”), profundizó su postura en declaraciones realizadas en el programa F12 de ESPN.

“Fue un arbitraje desastroso, más allá de nuestros errores. Una mirada muy negativa de Ramírez, además de ser un muy mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Nada que no sepamos”, comenzó diciendo el máximo dirigente millonario.

"HEMOS PEDIDO QUE (NICOLÁS) RAMÍREZ NO NOS DIRIJA MÁS", afirmó Stefano Di Carlo, presidente de River, unos días después de la derrota con Boca en el SuperClásico. pic.twitter.com/yiTK6gZQiD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Más frases de Di Carlo:

“Es una descripción de la realidad. Es lo que la agenda pública ha tratado y conversado. Hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. Lo pedimos concretamente por nota en el día de ayer. Antes no porque es tal la cantidad de situaciones incómodas con árbitros, es como que casi no podría funcionar el fútbol. Es la posición que toma River y que empieza con el famoso penal a Ángel Correa en el partido con Tigre. No salimos a vociferar cualquier cosa ante situaciones menores. Estamos hace trece años, la administración del club, yo un año como presidente, convivimos con eso hace mucho tiempo. Hay que salir a advertir. A nosotros la única prioridad que tenemos es el fútbol de River. Como hay tanta hostilidad con River y claramente no les importa nada, salimos a plantearlo. Esto hay que empezar a hablar como un problema sistémico. Cuando de once fechas hubo problemas en cinco, hay que mirarlo. Cuando en casi todas las canchas se cuestiona a la dirigencia de la AFA, es un problema sistémico”.

Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel discutiendo con el árbitro del clásico Nicolas Ramirez Manuel Cortina

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado dejan de ser errores. Cuando venimos con el VAR de Paletta, que no sé qué pasó, más un codazo a Paulo Díaz. Cuando es recurrente... Uno conversa con muchos presidentes de los clubes, están en desacuerdo y nadie lo dice. ¿Por qué un montón no se expresan? Porque al ver lo que hacen con River, es aleccionador. ‘De ahí para abajo me van a destrozar, me quedo en silencio’, piensan. Esto es ofensivo. Ofende cada dirigente profesional, cada jugador. Escuchaba a un jugador de Belgrano. Estos se han roto el alma para llegar a jugar y sabés lo que deben sentir ellos, que hay un señor con un celular jugando a hacer justicia. Dios quiera que encuentren un límite".

“Todo el comentario de los dirigentes te indica que ocurre eso [que hay alguien de poder manejando el arbitraje con un celular]”.

Stefano Di Carlo y Chiqui Tapia, por caminos opuestos

“En lo futbolístico, River tiene errores propios. Fue un partido más o menos gris. River no pateó al arco, es inapelable, no nos representa. Hay un factor que incide en la cabeza de los jugadores, cómo te desmoraliza en la injusticia o la manipulación. Hay problemas propios y así y todo Boca pateó seis veces al arco, fue un partido pobre, Boca mereció más que River a partir de esas situaciones que desnaturalizaron el partido. Hay una cuestión que es la cabeza y juega con todo esto”.

“La predisposición de River al diálogo va a estar siempre. Lo que buscamos es normalidad. Más que charla son hechos lo que necesita el fútbol”.

“Va a llevar tiempo para acomodar cosas que estaban mal futbolísticamente. Con mucha adversidad, tiempo atrás, se pudo revertir la situación. Queremos que el fútbol de River se imponga y estamos convencidos de que pasará. Este equipo completo tiene dos meses, setenta días completos. A nosotros lo que nos está complicando mucho es el acumulado, tres años sin resultados. Los famosos 70 millones de dólares que tanto se habla fueron para construir la base de una corrección profunda que hicimos en el último mercado de pases y fortalecer la estructura para los próximos años. Hemos traído casi cinco o seis titulares naturales, no es que fueron complementos. Lo hicimos hace sólo dos meses y requiere tiempo”.

Leonardo Ponzio, DT de River hasta fin de año Manuel Cortina

“Todo el tiempo que hablo con directores deportivos, ídolos del club, con Enzo (Francescoli), nutriéndome, porque uno no decide solo, reviso todo el tiempo qué pude haber hecho distinto. Llegué y a los cinco días tenía que ir a la cancha de Boca. Primera decisión: renovamos a Marcelo (Gallardo), el tipo con más espalda. Era lo mejor que podíamos hacer en ese momento y con la inmediatez. Después, fin de febrero, cuando teníamos tanta competencia, Marcelo decide salir, pensó que había que oxigenar para beneficio de River. El nombre que reunía el consenso de todo el mundo era el de (Eduardo) Coudet. Era la decisión indicada en ese momento. Llegamos a la final con Belgrano. Final fatídica, se descontrola todo en quince minutos. Teníamos una planificación en marcha para lo que seguía, había que actuar. Nunca nos pueden juzgar por la inacción y por no intervenir en cada momento. Separamos ciertos jugadores. El proceso, la crítica, se hizo largo, las operaciones son así. Después empezamos a robustecer el equipo. Nos fuimos quedando afuera de la competencia. De ahí para acá, la salida de Coudet. Dijimos: ¿qué hacemos? Tomamos una decisión. ¿Exponemos a un entrenador para que no tenga tiempo de trabajo? Dijimos que no, que Leo (Ponzio) tenía la voluntad y la vocación de hacer esto. Conoce los mejores y peores momentos de River, tiene un plantel súper competitivo. Esto es una transición que durará hasta el final de la temporada. Esto es hasta fin de año y fue hablado de manera transparente con Leo desde el día 1. Leo nos viene a ayudar en un momento complicadísimo. Creemos que es lo mejor para este momento. A quien siga al frente del equipo para el año próximo tendrá tiempo de trabajo. Leo juntó el 70% de los puntos″.

Thiago Almada @riverplate

“Este es un buen plantel que requiere algunas correcciones que son quirúrgicas. No creo que tenga que ver con salidas sino con refuerzos. Producto de las lesiones, el piberío es consecuencia de los lesionados. Tenía previsto al final de la temporada presentar un documento y explicar qué se hizo en la gestión del fútbol”.

“Tenemos un crecimiento en el equipo pero todavía no se está viendo. Se incorporamos nuevos jugadores y es un nuevo grupo humano que se tiene que ensamblar. Yo creo que cualquier persona que ve fútbol cree que River tiene mejores jugadores de los que jugaron la final con Belgrano. Estoy conforme con el plantel. Cada vez son menos los puestos a reforzar. Hoy estamos mejor que ayer en cuanto a la calidad de jugadores. No vivo como una frustración cuando traes nueve y seis son titulares. Por supuesto te destroza que no tenés resultados. Estamos muy juntos. Nos apoyamos todos, nos exigimos, nos tensionamos, estamos construyendo una unión tras un proceso de declive que llevaba dos años. Seguiremos corrigiendo. Hay que ser absolutamente crítico de un presente que es malo. Por un lado te arrastra lo anterior, pero hay una reversión. Hay que bancarse el proceso. Lo veo muy negativo este año a nivel resultados”.

Ramón Díaz ALEJANDRO PAGNI - AFP

“¿Ramón Díaz? La convicción en este momento es acompañarnos y estar unidos con este plantel y el cuerpo técnico. Lo que tienen muy claro es que hay que dar la vida por este campeonato. Yo no dije que el 2027 será sin Ponzio. A fin de año se evalúa y se decide; esa fue la conversación con Leo".

Sobre el conflicto con AFA y la presencia de varios campeones del mundo en el plantel de River. “Preocupado está todo el mundo, dirigentes, hinchas y jugadores de todos los clubes. Hoy mi prioridad no es la atención y los contrapuntos que tenemos con AFA. Es completar el proceso de reestructuración que encaramos en el plantel. Mi fuerza está en unir al grupo, en corregir entre todos. Para sacar cualquier fantasma, no es que vengo acá y me excita hablar de la AFA. La prioridad es que River salga campeón. Adentro de River estamos abrazados entre todos yendo en bloque y lo vamos a sacar adelante. Decimos lo mismo que hace trece años en cuanto a los formatos de los torneos”.