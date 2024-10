River vs. Atlético Mineiro: así atacaron a piedrazos un micro con hinchas brasileños cerca del Monumental

Un micro que transportaba a hinchas de Atlético Mineiro fue atacado a piedrazos en la tarde del martes mientras se desplazaba en dirección hacia el Monumental, estadio en el que se disputará el partido de vuelta entre el cuadro brasileño y River Plate por la semifinal de la Copa Libertadores.

Las imágenes de las agresiones de fanáticos millonarios a simpatizantes del Galo se viralizaron en redes sociales. La unidad continuó transitando por Avenida del Libertador con algunos vidrios rotos. Según supo LA NACION de fuentes de la Policía de la Ciudad, son tres los detenidos a raíz de los incidentes.

“La División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas por arrojar piedras a los micros de los hinchas de Mineiro. Dos de ellos fueron capturados en Libertador y Roosevelt, mientras que al tercer agresor se lo interceptó en Libertador y Monroe ”, dijeron desde las fuerzas porteñas a este medio.

Los incidentes obligaron a las fuerzas de seguridad a demorar la salida de la delegación que lidera Gabriel Milito. La decisión de los uniformados generó enojo que el plantel de Mineiro -al punto que Deyverson acusó de “cagones” los hinchas de Núñez-. El conflicto pudo resolverse y finalmente el bus emprendió su rumbo.

El plantel de River ayer contó con un apoyo masivo de los hinchas. Más de 20 mil fanáticos se acercaron durante la tarde noche al playón interno del club para brindar respaldo a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico, que salieron a saludar en el nuevo espacio abierto de la terraza San Martín al finalizar el último entrenamiento antes del partido. Los jugadores cantaron, se abrazaron, gritaron y se movieron a la par de una multitud infernal que bajó un claro mensaje energizante.

“Tenemos que hacer un esfuerzo físico. Soy optimista. Sé que tenemos que hacer goles y no estamos haciendo goles. Borja, que es el 9, no hace goles, y es una preocupación. Necesitamos mejor funcionamiento, mejor impronta; necesitamos todo eso para conectarnos con el gol. Es difícil, pero estamos acá. Vamos a generar ese estímulo. La gente va a acompañarnos, va a inyectarnos una dosis de energía para ir en busca de esa épica. No es imposible. Lo siento así”, sentenció Gallardo el viernes pasado luego del partido ante Defensa y Justicia.

Marcelo Gallardo, en el banderazo de River antes del partido decisivo ante Atlético Mineiro

Y añadió: “No soy pesimista; todo lo contrario. No esperamos lo que pasó en Brasil; fue un cachetazo. Tenemos que cambiar esa energía. Hay que acomodar la tropa para sentir que esto es posible. Se juega con la cabeza y el corazón. Hay que tener ese equilibrio. Al fútbol se juega con todo eso. Objetivos claros, cortos. Hay que hacer ese gol que genere esa emoción positiva. Ir en busca de ese primer gol, que puede generar un contagio. Va a ser un partido totalmente diferente”.

En tanto, desde la otra vereda, el DT Milito anticipó: “Tenemos una manera de jugar y no la vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, valientes, jugar con personalidad. He jugado muchas veces ante River en cancha de ellos, y lo recomendable no es meterse solo atrás”.