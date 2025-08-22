River y Libertad empataron 1-1 en la Copa Libertadores

River y Libertad empataron 1-1 en el estadio Mâs Monumental este jueves 21 de agosto, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para River el gol fue marcado por Sebastián Driussi (a los 29 minutos). Para Libertad el gol fue marcado por Robert Rojas (a los 43 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.