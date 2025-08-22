LA NACION

River y Libertad empataron 1-1 en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
River-Libertad
River-Libertad

River y Libertad empataron 1-1 en el estadio Mâs Monumental este jueves 21 de agosto, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para River el gol fue marcado por Sebastián Driussi (a los 29 minutos). Para Libertad el gol fue marcado por Robert Rojas (a los 43 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
    1

    Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza

  2. En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy
    2

    En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy

  3. La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente
    3

    La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente: “De milagro no hay muertos”

  4. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    4

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

Cargando banners ...