River y un problema conocido: por las eliminatorias, Gallardo debe rearmar casi todo el equipo

Tras 582 días de espera, el público de River volvió al Monumental el domingo por la tarde para disfrutar de una victoria sin objeciones frente a Boca que le permitió alcanzar la cima de la Liga Profesional de forma momentánea. Y la inolvidable jornada se terminó de completar tan solo 24 horas después con el triunfo de Defensa y Justicia sobre Talleres (3-0) para adueñarse del primer puesto en soledad por primera vez. Pero, más allá de la resaca del festejo que se potenció con el resultado que se dio en Florencio Varela, el técnico Marcelo Gallardo no tiene tiempo que perder: en medio de la fecha FIFA de eliminatorias, su equipo vuelve a tener cinco bajas cruciales. Y, además, la mala racha de lesiones no parece terminar.

Dentro del clima positivo, la mala noticia en el inicio de la semana fue la lesión de Braian Romero, que se confirmó con los estudios que se realizó ayer por la mañana. El delantero padece una lesión muscular grado 1 en el aductor izquierdo, no podrá jugar el sábado contra Banfield y tendrá que ser evaluado diariamente para conocer si tendrá chances de estar el siguiente fin de semana contra San Lorenzo.

Braian Romero, en duda por una lesión que lo aqueja hace varias semanas Mauro Alfieri

Se trata de la baja número 20 en 19 partidos que ha jugado River en el semestre, en una lista que todavía incluye a David Martínez y a Jonatan Maidana, quienes siguen recuperándose de sus desgarros. El defensor, de 23 años, fue desafectado de la convocatoria de la selección paraguaya para la triple fecha y el cuerpo técnico millonario espera contar con él para el sábado. En cambio, la recuperación del central, de 36 años, es más lenta y ya lleva 48 días sin entrenarse con normalidad.

Por otro lado, hoy el cuerpo médico evaluará a Enzo Pérez, quien sufrió un traumatismo en un dedo del pie derecho durante el clásico. Si no tiene una lesión ósea, el volante central podrá estar en el Sur, contra el Taladro, en medio de un éxodo masivo de jugadores: Gallardo no podrá contar con Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas, Nicolás de la Cruz y Julián Álvarez, quienes tendrán acción con sus respectivas selecciones.

Julián Álvarez, otra baja para Gallardo: la gran figura del Superclásico se va con la selección argentina

Pero no todo queda ahí. Desde que se perdió los partidos frente a Sarmiento e Independiente por la sinovitis en su rodilla derecha, Matías Suárez todavía no pudo volver a integrar el equipo titular por la lesión: jugó 34 minutos ante Arsenal y solo 8 contra Boca, mientras que con Newell’s y Central Córdoba no ingresó. A lo largo de estas semanas ha sufrido diferentes molestias por la acumulación de líquidos y en Núñez hasta se evalúa la posibilidad de una operación antes de fin de año, para que en 2022 no tenga las mismas dificultades. Por eso todavía no es seguro que pueda estar en el once inicial contra Banfield.

Dentro de este contexto, con los jugadores que hoy tiene a disposición, Gallardo podría armar el siguiente equipo para sostener la punta del campeonato: Enrique Bologna; Milton Casco, Felipe Peña, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Santiago Simón, Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Agustín Palavecino y Jorge Carrascal; Benjamín Rollheiser o Matías Suárez y Federico Girotti o Agustín Fontana.

Gallardo, ante la misión de rehacer la formación por las numerosas ausencias, entre lesionados y llamados a los seleccionados Fabián Marelli - LA NACION

Aunque restará esperar el correr de la semana para conocer la idea del entrenador millonario, el presente lo vuelve a poner en un apuro tal como ocurrió en la fecha FIFA anterior, en la que rescató cuatro de los seis puntos, pese a tener diez bajas entre convocados y lesionados. Ahora, con un panorama con dificultades similares, será un nuevo desafío crucial para River, que lidera el campeonato en soledad con 30 puntos (le sacó uno al escolta Talleres) y quedó segundo en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2022. Y el Muñeco volvió a expresar su disconformidad por la situación.

“Dije varias veces que es injusto que nosotros tengamos que pasar por esa situación. Somos el equipo que más jugadores da y, por ende, me parece que jugamos en desventaja. Lo hicimos anteriormente y lo vamos a volver a hacer”, destacó Gallardo, anteayer, en la conferencia de prensa y luego, además, le pidió un guiño a Lionel Scaloni para contar con Álvarez, quien fue convocado para los partidos de Argentina frente a Paraguay (jueves), Uruguay (domingo) y Perú (jueves), pero que en la última triple fecha no sumó minutos.

“Veremos si hay una posibilidad de tener un guiño de parte del seleccionado argentino, ya que Julián estuvo en las últimas convocatorias y casi no tuvo participación, veremos si hay alguna posibilidad de que lo podamos tener. Eso se verá, pero hay buena disponibilidad. Lo que sí, son muchos jugadores que tenemos fuera del equipo para el próximo partido y es una ventaja muy grande”, agregó el DT. Pese a su pedido, no parece viable que pueda suceder.

River venció a Boca en el Monumental, se quedó con el superclásico en el regreso del público, le sacó nueve puntos distancia a su máximo rival, se consolidó como el gran candidato al título y festejó la caída de Talleres para quedar como único puntero de la Liga. Pero el tiempo de festejar ya quedó atrás. El calendario no se detiene y desde hoy preparará un duelo clave en el que le faltarán sus mejores armas.