Rosario Central cicatrizó la herida de Di María con el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana

La ilusión de Rosario Central sigue intacta, aunque en el camino debió curar una herida. La esperanza por superar el repechaje de la Copa Sudamericana y abrazarse a los octavos de final se combinó con la negativa de Ángel Di María de regresar al club, por cuestiones de seguridad. En Porto Alegre, los canallas se enfocaron en el juego, en cómo contrarrestar el poderío de Inter, y que con el tiempo se determine si Fideo tendrá su cierre en el fútbol argentino. El equipo jugó con inteligencia e hizo del sacrificio una virtud para lograr el objetivo: con poco lastimó en ataque y en defensa se enseñó granítico para soportar los avances del rival. La victoria por 1 a 0 en el juego de ida, en el Gigante de Arroyito, fue la diferencia que posibilitó el pasaje, después de un 1 a 1 en Brasil, a donde tendrá que volver para jugar con Fortaleza en la próxima instancia.

La victoria de Rosario Central una semana atrás estableció con claridad la urgencia y la disposición de cada equipo. En nombres, los canallas realizaron una sola modificación: Jonathan Gómez, con más predisposición para la marca, reemplazó a Maximiliano Lovera, que en el primer tiempo en el juego de ida tuvo una tarea deslucida y fue reemplazado. Inter, en cambio, lanzó al terreno a dos futbolistas que no utilizó porque recién regresaban de sus selecciones, tras la Copa América: el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Rafael Borré. El que dejó la alineación fue Lucas Alario, un llanero solitario en la ofensiva en la derrota en el Gigante de Arroyito y que en el Beira-Río entró en los minutos finales.

Jaminton Campaz, que en el fútbol brasileño jugó en Gremio, desborda a Robert Renan; el colombiano anotó en el triunfo en el juego de ida Liamara Polli - AP

Con el estilo brasileño de defensores laterales lanzados en ataque, Inter manejó la pelota y al minuto de juego asustó con un remate de René de media distancia. Jaminton Campaz, autor del gol la semana anterior y que en su paso por el fútbol de Brasil vistió la camiseta de Grêmio, sorprendió posicionado por la derecha: el colombiano lo había hizo frente a River en una semifinal de la Copa de la Liga, pero en esta ocasión la ubicación tenía como objetivo frenar las escaladas de René, que no tomó nota de su presencia y avanzó siempre. En el sector opuesto, el que trepaba era el argentino Fabricio Bustos. Con los volantes empujando, plantados en el campo ajeno; descubrir hasta dónde se sostendría la presión era la expectativa del equipo rosarino.

El juego aéreo fue el elegido por Inter para lastimar; Valencia y Borré fueron dos faros. Los tres tiros de esquina en los primeros cinco minutos resultaron una señal de la ambición de Inter. El colombiano ensayó una chilena que se perdió por sobre el travesaño; más tarde, después de una sucesión de rebotes, definió sin fuerza y Jorge Fatura Broun atrapó la pelota en una acción que el árbitro Gustavo Tejera invalidó por una mano de Wesley en el área. La dupla de zagueros centrales que componen el uruguayo Facundo Mallo y Carlos Quintana –tienen casi la misma cantidad de partidos: 68 el oriental, 65 el experimentado defensor– se agigantó para despejar cada balón por aire que cayó en su área.

Compacto de Inter 1 vs. Rosario Central 1

De los defensores de Rosario Central llegó el golpe de escena. Gabriel Mercado cometió foul sobre Enzo Copetti en la mitad de la cancha. El atacante tuvo que dejar el terreno para ser atendido y Campaz tomó la responsabilidad de ejecutar el tiro libre: el colombiano tiró la pelota al área, pero no encontró receptor. El rechazo lo capturó Emanuel Coronel, que de cabeza volvió a lanzar un centro; Quintana la peinó, Mallo aguantó de espalda, como un delantero, y Agustín Sández con un remate de zurda derrotó a Sergio Rochet. Los cuatro del fondo participaron en el gol.

Un verdadero infierno el estadio Beira-Rio antes del comienzo. El gol de los rosarinos elevó el fuego y al término del primer tiempo los silbidos y algunos insultos enseñaron el descontento de los hinchas. La floja campaña, que provocó el despido de Eduardo Coudet, no desanimó la presencia, aunque los de afuera alentaban y lo de adentro no devolvían con juego ese apoyo. Eliminado de la Copa de Brasil, el decimotercer lugar en el Brasileirao -a 20 puntos del líder Botafogo- elevó la expectativa de los gauchos en la Copa Sudamericana, un certamen que no ofrece una recompensa económica generosa para los clubes de Brasil. No era mejor la campaña de Rosario Central: la Copa Argentina no lo tiene entre los animadores –cayó con Barracas Central- y la Liga Profesional lo descubre navegando por la mitad del tablero; la Copa Libertadores era la ilusión canalla, pero se desplomó en la última jornada con Peñarol, en Montevideo. A diferencia de los brasileños, el dinero para los representantes argentinos son cifras que oxigenan la tesorería.

Rafael Borré aguanta la pelota ante la presencia de Agustín Sández; el colombiano, activó en ataque, pero sin puntería para el gol Liamara Polli - AP

Con Bruno Gomes y Alexandro Bernabei, por Rómulo y René, respectivamente, Inter desplazó piezas y ganó en movilidad. De tiro libre, Valencia puso a prueba a Broun, que rechazó al córner; el ecuatoriano, minutos después, fue determinante para el empate. Wesley, una vez más por la izquierda, lanzó en centro para que Valencia volviera a sostener un duelo con el arquero; resolvió Broun, aunque en el rebote convirtió el capitán Alan Patrick. De los silbidos y las palabras malsonantes al apoyo, el clima cambió en las tribunas y en el campo, donde la serenidad de los rosarinos empezó a tambalear. Inter asfixió, desbordó con Bernabie y atacó el área; la receta de los rosarinos era descubrir a Marco Ruben o a Copetti para enlazar un contraataque, asociándose con Campaz.

La dinámica de Inter no encontraba oposición, porque los volantes rosarinos quedaban en inferioridad numérica para la contención: Franco Ibarra y Mauricio Martínez intentaban el bloqueo, pero Inter hacía viajar la pelota de un lateral a otro y así desgastaba físicamente al rival y, además, generaba espacios para desbordar, trazar diagonales o rematar desde fuera del área. Miguel Russo tomó nota y envió a la cancha a Ignacio Malcorra para que el equipo se volviera a amigar con el balón y quitó a Ruben. Para refrescar el mediocampo, Kevin Ortiz y el paraguayo Alan Rodríguez suplantaron a Ibarra y Gómez; el guaraní armaba una defensa de cinco jugadores cuando el rival avanzaba y se desprendía para acompañar en ataque.

Que el reloj consumiera minutos, el deseo de los canallas, que agotaron las variantes con Agustín Módica y Lautaro Giaccone: jóvenes para contrarrestar la energía de Inter, que sin ser claro no se doblegaba y amontonaba jugadores en el área de Rosario Central. El final fue con protestas, reclamos, pedido de un inexiste penal de Mallo sobre Borré que el árbitro no compró. No quedó tiempo para más: solo para el festejo de los 1800 canallas que acompañaron al equipo para clasificarse a los octavos de final.