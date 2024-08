Miguel Ángel Russo deja de ser el entrenador de Rosario Central, ocho días antes del clásico rosarino

Escuchar

Miguel Ángel Russo deja de ser el director técnico de Rosario Central. Lo hizo mediante un video dirigido a los hinchas difundido por las redes del club y, aunque no hizo referencia explícita, los motivos tendrían que ver con su salud. Según medios de la ciudad, se despidió este viernes de sus dirigidos. La noticia se conoce en la previa del encuentro que el equipo canalla debe jugar el lunes frente Gimnasia, en La Plata, por la Liga Profesional, y a ocho días del clásico frente a Newell’s. Matías Lequi, DT de la reserva, se hará cargo momentáneamente del plantel de primera división hasta que la comisión directiva, encabezada por Gonzalo Belloso, encuentren un reemplazante.

Russo, de 68 años, es muy querido en el club canalla, al que sacó campeón en 2023, cuando conquistó la Copa de la Liga tras vencer en la final a Platense. Era su quinta etapa como entrenador de Rosario Central, donde en total dirigió 301 partidos y además del mencionado título, logró el ascenso a la primera división en 2013.

Deja al equipo con 9 puntos en 8 fechas en la Liga Profesional y en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde debe afrontar la serie ante Fortaleza, de Brasil.

Así anunció Russo su despedida de Central

“Quiero agradecerles a todos los hinchas de Central por las muestras de cariño -comienza Russo su alocución en el video que dura poco menos de 4 minutos-. Con dolor creo que es el momento para dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para el club. Quiero agradecerles a mis jugadores, a todo el personal del club, a Gonzalo [Belloso, presidente] y a Carolina [Cristinziano, vicepresidenta] por todo lo que siguen haciendo por el club. Por una decisión mía, este es el momento y la forma, porque el club está por encima de cualquier cosa. Sé que todo va a ir bien y les mando un abrazo grande; gracias por el cariño y el afecto”.

“Me tocó salir campeón, pero eso ya es historia. El presente es otra cosa. La vida sigue. Sé que esta es mi casa. Entiendan este momento mío”, dijo Russo sin hacer referencia explícita a cuestiones de salud.

Miguel Russo, celebrando el título de campeón de la Copa de la Liga, en 2023; este año la enfermedad volvió a desgastarlo

En 2017, mientras dirigía a Millonarios, de Colombia, Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata. A partir de entonces se sometió a distintos tratamientos para curar la enfermedad. En abril último, en una entrevista con Cadena 3, el entrenador se refirió a la lucha que mantiene día a día: “El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”, dijo entonces.

Y agregó: “Mi médico es el que más contento está. Mientras mi médico esté contento conmigo, que es el que ve los estudios a fondo y todo lo que hay que hacer... Necesitás estar, más allá de lo informado, observado permanentemente para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo. Vivo con alegría. Disfruto en el club, con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Sigo disfrutando de un montón de cosas. Me quedan muchas cosas pendientes, visitas... Me están llamando de muchos lados para charlas y cosas para las uqe no tengo tiempo. En algún momento va a llegar todo ese tiempo”.

