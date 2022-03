Rosario Central y Newell’s, un clásico entre la supervivencia y las rachas

Fantástico, pasional, colorido, pero también turbulento, cruel y desalmado. El clásico rosarino sabe a cielo y a infierno, desata emociones y alimenta estallidos. El Gigante de Arroyito será el escenario y un marco imponente, un aforo para 39.657 espectadores, acelerará las pulsaciones. Del partido que se juega desde el mismo día en que se divulga el fixture no se sale del mismo modo del que se entró, y los antecedentes recientes y los históricos marcarán la cancha. Las urgencias señalan la agenda: Rosario Central es un club en estado de ebullición, entre los resultados deportivos y la gestión; Newell’s asoma con mejor semblante, con pequeños éxitos que ofrecen confianza, pero carga con el karma de la estadística. El clásico oxigenará o hará saltar por el aire al Kily González del cargo de entrenador y alivianará o cargará la mochila de los rojinegros.

El clásico será el partido N°70 del Kily González en Rosario Central. El encuentro acorrala a un ciclo que descubrió varios tropiezos en su recorrido: el último, con Barracas Central, el sábado pasado, detonó la relación entre los hinchas y el director técnico. Son 28 tropiezos y 25 victorias, algunas dolorosas, que fueron dinamitando la experiencia: 3-0 con Boca Unidos, en la Copa Argentina; la caída 4-1 con Huracán, en la última jornada del campeonato pasado –un triunfo clasificaba a los canallas a la Copa Sudamericana- y las recientes derrotas en condición de local, con Godoy Cruz (2-1) y el Guapo (3-1), acrecentaron el malestar. El equipo, además, se ofrece agotado desde lo físico y sin espíritu para revertir adversidades, un cóctel que el entrenador tendrá que revertir en el partido que ilustra a una ciudad.

El Kily González y un partido que marcará el rumbo del ciclo; el DT acumula 69 partidos al frente de Rosario Central, con 25 éxitos y 28 derrotas Juan Jose Garcia

La coyuntura institucional es un escudo para el DT. Por resultados menos críticos fueron echados o no tuvieron continuidad el uruguayo Paolo Montero, Edgardo Bauza –el último que llevó al club a la gloria-, Diego Cocca y Leonardo Fernández. La deteriorada economía -con el libro de pases cerrado los dirigentes intentaron negociar sin éxito las salidas del mexicano Martínez Dupuy a la Major League Soccer y del volante Emanuel Ojeda a Universidad de Chile- es también un salvavidas para el Kily, que promueve juveniles por necesidad y no como un proyecto pensado: Lautaro Blanco, Gino Infantino, Facundo Buonanotte, Luciano Ferreyra, Ulises Ciccioli..., algunos ejemplos. La contratación de Juan Cruz Komar significó cumplirle un deseo al defensor –desató un conflicto con Talleres- y endeudarse a futuro, una piedra para quien tome las riendas del club tras las elecciones del 30 de septiembre. Los casos de Gaspar Servio y Claudio Yacob, para cubrir la lesión del arquero Jorge Broun y la latente posibilidad de salida de Ojeda; Marcelo Benítez y Nazareno Romero fueron acercados porque no asomaban en los planes de Defensa y Vélez, respectivamente; el paraguayo Cristian Baez arribó con el pase en su poder, como Walter Montoya…

Marco Ruben festeja en la victoria 3-0 en el clásico; el artillero es el máximo goleador de Rosario Central en el profesionalismo y a Newell's le anotó cinco veces TWITTER ROSARIO CENTRAL OFICIAL

El Kily marcha invicto en el clásico desde que asumió el control, con un empate y un triunfo. Tiene en el histórico goleador Marco Ruben a su carta ganadora y al capitán Emiliano Vecchio como jugador distintivo, aunque físicamente se enseña lento, sin explosión y regalando magia en dosis cada vez más pequeñas. Un panorama desalentador, aunque no es la primera vez que Rosario Central llega hecho jirones a un clásico y el resultado lo reconstruye, al menos por un tiempo. Sucedió con un ícono como Miguel Ángel Russo: el equipo perdió los tres partidos anteriores y los seis siguiente a la victoria 2-0 en 2014.

Newell’s ofrece rituales que se sostienen en el tiempo y fabrican un relato. El banderazo es un sello distintivo de los rojinegros, un acto con sentido de pertenencia y en el que se profesa la unión entre los hinchas y el plantel. Un empujón anímico más para un ciclo que en el comienzo fue observado de reojo y ahora despierta entusiasmo. Javier Sanguinetti no es un producto con el ADN del Parque de la Independencia, aunque los resultados recientes alimentan la ilusión dentro de un club que también camina los primeros pasos con el presidente Ignacio Astore como conductor. Archu debe conquistar el paladar del simpatizante, una tarea que en el pasado reciente fue infructuosa para Germán Burgos, Frank Kudelka y Omar De Felippe –por nombrar los dos últimos sin pasado leproso-, pero también para hijos dilectos como Fernando Gamboa, Juan Manuel Llop, Juan Pablo Vojvoda, Diego Osella, Lucas Bernardi, Alfredo Berti…

El gol de Maxi Rodríguez para definir el clásico desató la locura en Newell''s y derrumbó a los hinchas de Central Marcelo Manera - LA NACION

La ascendencia en el grupo la marcan Pablo Pérez –resguardado ante Sarmiento, porque tenía cuatro tarjetas amarillas-, Leonel Vangioni y Cristian Lema. El terceto guía a los juveniles Martín Luciano (18), Juan Sforza (20), Francisco González (20), Nazareno Fúnez (20), Nicolás Castro (21), Ramiro Sordo (21); con experiencia o de corto recorrido, todos saben la trascendencia y el valor que tiene el clásico en Rosario. El partido se palpita con intensidad desde las divisiones inferiores de la Liga Rosarina, aumenta el voltaje en las categorías de la AFA y explota cuando alcanza el profesionalismo.

Cristian Lema, uno de los referentes del plantel de Newell's, celebra frente a Talleres; atrás, Nicolás Castro, de 21 años, es sinónimo de talento y desequilibrio en los rojinegros Twitter

Una piedra incomoda a Newell’s y es la estadística. Los 16 partidos de diferencia en el historial son una herida dolorosa, que se profundizó después de que el rival de siempre regresará a la elite del fútbol argentino, tras permanecer tres temporadas en la Primera Nacional. Desde entonces, se midieron en 16 oportunidades, con nueve triunfos canallas y apenas un festejo rojinegro. Esa alegría tuvo como escenario el Gigante de Arroyito y a Maxi Rodríguez como héroe de la tarde, al convertir en tiempo de descuento el gol del triunfo. Pasaron más de cinco años, el deseo por repetir el festejo y adicionar las turbulencias en el rival es prácticamente un mandato. Solamente Víctor Púa y Carlos Aimar fueron cesanteados en Arroyito, en los últimos 35 años, tras perder el clásico.