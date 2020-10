Los jugadores de San Diego Loyal, a punto de abandonar la cancha.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 16:20

Un nuevo episodio de insultos ocurrió el fútbol de los Estados Unidos. Esta vez, y por segunda ocasión en una semana, un jugador fue víctima de una agresión debido a su orientación sexual. Hace unos días, otro futbolista había recibido un insulto racista.

El San Diego Loyal, que milita en la United Soccer League (USL), campeonato de segunda división, tomó la decisión de abandonar el campo de juego antes del final del primer tiempo de su partido con Phoenix Rising debido a la agresión homofóbica hacia su mediocampista Collin Martin cuando los de San Diego se imponían por 3-1.

El volante, quien declaró públicamente su orientación sexual, optó por abandonar el campo de juego, mientras su entrenador, Landon Donovan hacía su descargo frente al árbitro. Por esto, Martin recibió la tarjeta roja.

Las palabras de Collin

El plantel de San Diego venía de sufrir una situación similar con la agresión racista hacia Elijah Martin, durante el encuentro frente a Galaxy II de Los Ángeles. "Es alarmante que esto haya sucedido dos veces en semanas consecutivas", reclamó el entrenador.

El descargo del entrenador

Donovan dijo que no percibió siquiera la necesidad de esperar hasta después del partido para que se tomaran medidas. Tampoco hizo falta aguardar hasta los 71 minutos para mostrar el letrero. Una medida que había estipulado su equipo a modo de protesta frente a los insultos recibidos.

"Si vamos a decir eso, si vamos a usar brazaletes con colores del arco iris en junio y con BLM (Black Lives Matter) arrodillándonos antes de los partidos, eso está maravilloso. Pero cuando llega el momento de la verdad y no actuamos, entonces todos somos cómplices'', argumentó Donovan.

Si San Diego hubiera continuado con su partido y lo hubiera ganado, tenía buenas posibilidades de avanzar a los playoffs. Ahora, su temporada terminó ya que quedó sin chances de clasificar.

El momento en el que abandonan la cancha

"Por cierto, ¿cuántas veces ha pasado sin que nadie diga algo? Sé que hay quienes dicen: 'íOh!, bueno, es sólo una palabra, no es para tanto. Pero mi problema es el siguiente: la noche anterior, me senté en el vestuario y observé a Collin Martin con la cabeza entre sus manos durante 30 minutos. Quiero decir, tenía realmente el corazón destrozado por todo esto. Olvídense del insulto, sí. Hay que ver la forma en que respondió todo el mundo. Hay que recordar: Él se sentía también mal porque abandonamos un partido por algo que le pasó a él. Él quiere jugar, y está jugando el mejor fútbol de su vida. Se siente mal por eso también. No hizo nada. Aquí se impacta a una vida humana real", razonó el DT, una de las máximas figuras históricas del seleccionado estadounidense.

Conforme a los criterios de Más información