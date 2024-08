San Lorenzo - Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores: una serie decisiva para Romagnoli, envuelto en un caos dirigencial

Escuchar

Hub una reunión tensa luego de la derrota de San Lorenzo en el último suspiro frente a Atlético Tucumán, un 0-1 rubricado entre reproches y el “que se vayan todos”, jugado este sábado en el Nuevo Gasómetro. Marcelo Moretti, el presidente (cuestionado por casi todo el estadio), Néstor Ortigoza, el (ex) encargado del fútbol (vio el partido en otro palco) y Leandro Romagnoli, el entrenador.

El ciclo es negativo: acumula 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas . Entre la Copa Argentina (quedó eliminado en una derrota por 3 a 1 contra Vélez, una semana atrás), Copa Libertadores (alcanzó los octavos, que parecía complejo), la última fecha de la Copa de la Liga 2024 y la actual Liga Profesional. El Ciclón está en el puesto N°25 de 28 equipos, sólo ganó un partido y en la tabla anual se encuentra en el puesto 24°, también de 28 integrantes. Las actuaciones son erráticas, más allá de ser víctima de un mercado de pases confuso, con intérpretes que no elevan la vara de los que ya integran el plantel, sumado a las salidas de Adam Bareiro, a River y Agustín Martegani a Boca.

La derrota ante el Decano

Pipi preguntó si el problema era él, daba un paso al costado. El presidente y el (ex) manager, que ya no se hablan y ventilan sus conflictos por TV, le mostraron su respaldo, cada uno con su estilo. Entonces, el último ídolo azulgrana pidió orden, unión y un plan de acción. Sabe que la serie con Atlético Mineiro será decisiva para su futuro. Y que asoma, una vez más, un largo deseo personal: el regreso de Pipo Gorosito a la conducción. Entre el presidente que advierte que “Ortigoza es buena persona, pero no está preparado para el cargo” y las críticas del vocal, que llegó a decir que no habla con nadie y que el comprante trucho en el traumático pase de Matías Reali había sido “una vergüenza”, está el futuro de San Lorenzo.

Primero, la despedida de Rubén Insua (Ortigoza, al parecer, no estuvo tan de acuerdo y hoy está corrido definitivamente del manejo del fútbol), la hipótesis de la salida de Pipi y la riesgosa vuelta de Gorosito, San Lorenzo se convirtió en un club que destruye a sus propios ídolos. En un contexto de crisis económica y deportiva, sobre todo, de falta de credibilidad.

San Lorenzo se agarró la cabeza ante Atlético Tucumán Fotobaires

Agobiado por los problemas, San Lorenzo afronta un examen de riesgo en la noche de este martes, cuando reciba a Atlético Mineiro en un efervescente duelo de ida por los octavos de la Copa Libertadores, en el Nuevo Gasómetro y desde las 21.30. El mal momento de San Lorenzo y la caída del sábado pasado hicieron que el entrenador Leandro Romagnoli pusiera su renuncia a disposición, pero el DT del Ciclón fue ratificado por la dirigencia, por lo que la serie copera asoma como la última posibilidad de enderezar el timón de una temporada por debajo de lo esperado.

El equipo azulgrana había llegado a los octavos de la Copa como escolta de Palmeiras en el Grupo F, en el que había quedado último luego de tres fechas con apenas un punto, pero en los últimos tres partidos sumó 7 unidades, incluido un empate (0-0) en Brasil ante el líder, y así logró postergar a Independiente del Valle.

Del otro lado, el Mineiro redondeó una destacada actuación al frente del grupo G, con cinco triunfos y apenas un traspié ante el Peñarol uruguayo. En el Brasileirao, el conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de empatar sin goles como visitante en el clásico de Belo Horizonte frente a Cruzeiro por la 22ª fecha, y se ubica noveno en el certamen, a 14 unidades del líder Botafogo, aunque con dos cotejos pendientes.

COMUNICADO OFICIAL



El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas.… pic.twitter.com/lougDQmdCO — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 11, 2024

“Llegamos en un buen momento. Conozco a San Lorenzo, sé lo que significa la Libertadores para los clubes argentinos, sé lo que es jugar en la cancha de San Lorenzo como jugador y como entrenador. Sé lo que nos espera. Tenemos que tener mucho control emocional y jugar responsablemente, con valentía de jugar y ganar”, remarcó el DT Milito.

El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera. El desquite se jugará el martes 20 de agosto en Belo Horizonte, y el ganador de esta llave se cruzará en cuartos con otro brasileño, el vencedor de la serie entre Gremio y Fluminense.

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció el nuevo tridente del departamento de fútbol de San Lorenzo, integrado por Julio Lopardo (un veterano empresario, de los tiempos de Fernando Miele) y dos ex jugadores de la casa, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez. Lo más importante es traer un poco de paz, tranquilidad, transmitírselo al Pipi y al plantel para que trabajen tranquilos. El vestuario es una esponja de todo lo que pasa afuera. Hay que arrancar por ahí, bajar un poco los decibeles porque venimos de un problema en otro y eso afecta”, afirmó Lopardo.

