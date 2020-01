San Lorenzo: cómo está la situación del pase de Adolfo Gaich a Brujas

Adolfo Gaich y un pase al fútbol belga con idas y vueltas Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los últimos seis meses de San Lorenzo transitaron cambios constantes. A la rápida y frustrante salida de Juan Antonio Pizzi de la dirección técnica se le sumó la llegada de Marcelo Tinelli por primera vez en su vida a la presidencia del club. Pero también hay otro aspecto que a Boedo lo inquieta desde hace tiempo: el largo camino para recuperar el bienestar económico. La búsqueda de ese equilibrio se refleja en varias decisiones. Primero, con la salida del club de varios de los contratos más altos: Fernando Belluschi, Rubén Botta, Ezequiel Cerutti, Nicolás Navarro y Santiago Vergini. Luego, con transferencias que trajeron alivio a las arcas azulgranas: Marcos Senesi y Adolfo Gaich, quien está cerca de convertirse en la venta récord de la historia de este club.

A los 20 años, y con apenas 23 partidos y 7 goles en la primera del club, Gaich sería el protagonista de un traspaso histórico: Brujas, uno de los clubes más importantes de Bélgica, estaría dispuesto a pagar 17 millones de dólares por él (alrededor de 14 millones netos para la institución). Así, el delantero que está jugando para la selección argentina Sub 23 el torneo Preolímpico de Colombia pondría la firma al contrato que lo ligará a su nuevo club, que juega en una liga de segundo orden europeo.

Ayer, en principio, la AFA informó que Gaich viajaría hoy a Buenos Aires a realizar la revisión médica, abandonando por unas horas la concentración en Pereira. Pero luego se informó que el joven no se moverá de Colombia. Desde San Lorenzo cuentan que el acuerdo está cerrado de palabra, pero no recibieron los avales para respaldar la operación y esperan concretarlo en estas horas. Además, el Ciclón se guardará para sí el beneficio de un 10% de una futura transacción del jugador.



En principio, los belgas habían ofrecido 11 millones de euros brutos por el pase, una cifra que no convenció a la dirigencia de San Lorenzo, ahora encabezada por Tinelli. Pero con el correr de los días mejoraron su propuesta por el oriundo de Bengolea, allí donde todavía el jugador es "Dolfi". Vale recordar que la cláusula de rescisión que el Ciclón había fijado era de 15 millones de dólares. Dentro de este contexto, el acuerdo podría cerrarse entre hoy y mañana.

Por otro lado, hay que destacar que Senesi se marchó al Feyenoord, de Holanda, en septiembre del año pasado. La salida fue luego del triunfo de San Lorenzo por 2-1 sobre Unión. El Ciclón, el club que lo formó y lo educó desde los 9 años, recibió 7.600.000 de euros por el 85% del pase. Y de finiquitarse lo de Gaich, aparece un detalle que marca la importancia de estas ventas: ambas entrarían dentro de las cinco más importantes de la historia de esta institución. Se les suman los traspasos de Angel Correa a Atlético de Madrid (8 millones de dólares), Sebastián Abreu a La Coruña (10 millones de dólares) e iván Córdoba al inter de italia (15 millones de dólares, aunque aquella vez San Lorenzo recibió 6 millones porque era el dueño del 40% de su ficha).

El achique

Asimismo, como todo club que está inmerso en el fútbol argentino y sus vaivenes económicos, en los últimos meses San Lorenzo trató de achicar el plantel y desde la dirigencia y el cuerpo técnico se tomó una decisión con mano firme: deshacerse de varios jugadores que no venían exhibiendo rendimientos destacados y que además contaban con contratos altos en sus cifras. La depreciación de la moneda nacional provocó un golpe en las tesorerías de los clubes. De este modo, en Boedo ya no están Belluschi (se marchó a Lanús) y Botta (a Defensa y Justicia). Y en estos días se les busca salida a otros tres futbolistas que atraviesan una situación particular: Navarro, Vergini y Cerutti no realizaron la pretemporada con el primer equipo y se entrenan alejados de sus compañeros en la Ciudad Deportiva. Con un preparador físico del club, al grupo se le sumó Nahuel Manzo, un volante de 22 años. "Los vemos practicar en las canchas linderas, muy cerca de donde estamos nosotros", explicaron ayer a la nacion un grupo de juveniles azulgranas.

A dos días del cierre del libro de pases no hay muchos indicios acerca del futuro de estos jugadores que precisamente llegaron a San Lorenzo en junio de 2019. Navarro tiene contrato vigente hasta junio de 2021 y se habló de un interés de Tigre. Vergini está ligado al club hasta mediados de 2022 y tampoco tiene propuestas sobre la mesa. Cerutti, que también cuenta con un vínculo hasta junio de 2022, tuvo sondeos de Lanús y Colón. Pero nada está cerrado. Mientras, en Boedo se tata de encontrar un balance. Hace algún tiempo fueron los entrenadores, hoy son los futbolsistas.