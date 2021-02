El DT Diego Dabove y el presidente Marcelo Tinelli; San Lorenzo cubre deudas y se rearma para una temporada en la que jugará la Copa Libertadores

En la mayoría de los clubes argentinos, la pandemia de Covid-19 no hizo más que profundizar los problemas económicos acentuados por la devaluación de la moneda nacional y la inflación. Desde ya, cada institución se vio afectada de manera distinta, aunque la línea general es la de hacer malabares para ajustar las cuentas. Y dentro de este contexto, en épocas de turbulencias generales, San Lorenzo no es la excepción. Así, mientras diagrama el nuevo equipo pretendido por Diego Dabove, el club arregló una importante deuda económica con diez ex futbolistas azulgranas.

El primer día de Diego Dabove

Según pudo averiguar LA NACION, el club de Boedo llegó a un acuerdo para saldar una deuda abultada que tenía con ex integrantes de la institución. El listado incluye a Marcos Angeleri, Gonzalo Rodríguez, Gonzalo Castellani, Rubén Botta, Adam Bareiro, Gerónimo Poblete, Ariel Rojas, Jonathan Herrera, Rodrigo Tapia y Alejandro Molina. "Llegamos a un acuerdo difícil debido a que eran muchos contratos, heterogéneos, de montos variados y con distintos tipos de monedas. Es cierto, varios de los jugadores se habían ido hace un largo tiempo de San Lorenzo. La cifra es importante, pero desde nuestro lugar lo hemos ordenado. Estamos satisfechos y creo que en definitiva esto es bueno para los futbolistas y equilibrado para el club", explicó ayer telefónicamente a LA NACION Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En el monto inicial de la deuda se negoció una quita, y el número final rondaría los 200 millones de pesos. Para llegar a este acuerdo San Lorenzo cederá los derechos internacionales de televisión por un año y le añadirá un porcentaje de ventas a futuro. En las charlas participó el presidente azulgrana, Marcelo Tinelli, y el acuerdo -homologado, con certificaciones de firmas- se terminó cerrando con Miguel Mastrosimone (secretario general) y Carlos Rosales (protesorero).

Se les garantizó a los futbolistas que van a poder cobrar lo que no habían cobrado. Considero que el tipo de acuerdo al que se llegó es muy bueno Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados

"Se logró cancelar una deuda muy importante. Para nosotros, desde nuestro lado, ha sido una satisfacción porque la situación general del país no es sencilla en plena pandemia. Se les garantizó a los futbolistas que van a poder cobrar lo que no habían cobrado. Considero que el tipo de acuerdo al que se llegó es muy bueno", añadió Marchi. Con este panorama, el directivo de FAA presentó el libre deuda de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino. Un aspecto vital para concretar la llegada de refuerzos.

En esta línea, además, el Ciclón llegó a un acuerdo privado con Fernando Belluschi, hoy libre, quien también debe regularizar su situación. Y también está en vías de resolverse un punto similar con Ezequiel Ávila, actualmente en Osasuna, de España. No obstante, para el club todavía quedó un problema sin arreglar: Ignacio Piatti, el volante a quien le rescindieron el vínculo de manera unilateral en diciembre del año pasado.

Ignacio Piatti tuvo una mala salida de San Lorenzo, que le rescindió unilateralmente el contrato; todavía hay una deuda con el jugador Crédito: Prensa San Lorenzo

El paso siguiente para los azulgranas, dentro de lo que puede asumir en su ingeniería económica, es el armado del plantel. Y en el tira y aloje entre los clubes en el medio de un mercado de pases austero -la mayoría busca opciones a préstamo, sin que haya que realizar grandes desembolsos- San Lorenzo y Dabove comienzan a darle forma al equipo. Entre las llegadas, el primero en arribar a Boedo fue el marcador central Diego Braghieri, ex Lanús y de último paso por Atlético Nacional, de Medellín. El defensor firmó su vínculo como jugador libre por dos años. Y si bien ya está entrenando, no jugó en los amistosos que el Ciclón tuvo contra Atlético Tucumán (derrota por 1-0 para los titulares, triunfo por 3-1 para los suplentes de Boedo).

El segundo refuerzo que se acercó a San Lorenzo fue Jalil Elías. El mediocampista central, de 24 años, se inició en Newell's y tuvo pasos por Unión y Godoy Cruz. Tras las reuniones con Tinelli y los integrantes de la secretaría técnica, el DT puso sobre la mesa el apellido de un futbolista al que conoce de su paso por el club mendocino, en 2018. A cambio del 50 por ciento de la ficha de Elías, Godoy Cruz se quedará con el 70% del pase Gianluca Ferrari, quien estaba a préstamo en la institución cuyana.

Otro de los pedidos de Dabove era un extremo. Por el momento, considera que el puesto de centrodelantero está bien cubierto con Franco Di Santo, Nicolás Fernández y Alexander Díaz, por citar algunos. Y dentro de los avances en las negociaciones apareció el nombre de Lucas Melano. El atacante, de 27 años, se está desempeñando en Atlético Tucumán y llegaría con el pase en su poder. Todavía restan algunos detalles para cerrar esta operación, que incluye la partida de Santiago Vergini al Decano. Dabove ya le había manifestado al marcador central que no será tenido en cuenta y el ex Boca se irá a préstamo sin cargo ni opción.

¿Habrá más incorporaciones? Dabove insiste con la llegada de otro volante central. Se escucharon los nombres de Jorge Rodríguez -adquirido por Estudiantes-, Eric Remedi, Damián Musto y el paraguayo Ángel Cardozo Lucena. Por ahora, nada concreto.

El flamante entrenador considera que San Lorenzo cuenta con un plantel como para aspirar a dejar atrás las magras campañas recientes. Buscará un juego atrevido, intenso, según ya confesó. Con personalidad y competitivo. Lo que más desea es que su once titular tenga un perfil, un sello de identidad. "Gestión y trabajo", sus lemas.

El Ciclón ya conoce su camino en el próximo torneo local. El estreno será el 13 de febrero por la noche, ante Arsenal, como local. Será parte de la Zona A y jugará clásicos ante River y Racing, y en la fecha 4, el Interzonal contra Huracán, en el Nuevo Gasómetro. El estreno será, como local, frente a Arsenal. Hoy, además, San Lorenzo será el único club argentino involucrado en el sorteo de la etapa previa de la Copa Libertadores 2021, que se desarrollará en Paraguay. Será tiempo de conocer a su futuro rival en la segunda instancia. Con un ojo en cada lado, y dentro de lo permitido por la ingeniería económica, Dabove va perfilando sus ideas.

