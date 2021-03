San Lorenzo: Diego Dabove pasa la escoba y hace siete cambios para el clásico con Huracán

No son días sencillos para San Lorenzo. Después de un inicio prometedor en el ciclo de Diego Dabove, con dos triunfos, el Ciclón sufrió dos golpes que lo situaron en un momento incómodo. Fundamentalmente, el 4 a 0 padecido en el Nuevo Gasómetro contra Central Córdoba, de Santiago del Estero. El director técnico luce preocupado y muy ocupado; durante esta semana su trabajo resultó arduo. Y se asoma en el camino Huracán, el rival de toda la vida. En busca de un golpe de efecto, Dabove disputo siete cambios entre los titulares.

Tras el clásico en su estadio, San Lorenzo comenzará a jugarse la próxima semana su ingreso a la etapa de grupos por la Copa Libertadores, cuando visite a Universidad de Chile. La paciencia –se sabe– no es moneda corriente en el fútbol argentino. Y se avecinan horas clave para los azulgranas.

Al DT lo preocupa no encontrar a los once titulares por el bajo rendimiento de varios, y en esa búsqueda, para un partido muy especial por la Copa de la Liga Profesional, no le tembló el pulso y apenas Diego Braghieri, Diego Rodríguez, Juan Ramírez y Ángel Romero se salvaron de la escoba. “Van muy pocos partidos. Se vio una muy buena media hora contra Arsenal [2-1], un encuentro muy sólido por la Copa Argentina [3-0 a Liniers], un primer tiempo aceptable contra Colón [0-2]. Creo que hubo cosas buenas, pero falta mucho para que sea lo que nosotros pretendemos. Por eso realizamos las variantes”, explicó el entrenador ante la prensa.

“Los cambios tienen que ver con lo táctico. Estamos en la búsqueda del 11 ideal, de ese equipo de memoria del que hablaba Coco Basile. Obviamente, pensamos en la seguidilla de partidos que tendremos dentro de poquitos días, pero hoy nos enfocamos en Huracán. Tengo un borrador para el miércoles, pero primero está el clásico”, afirmó.

Nicolás "Uvita" Fernández protagonizará uno de los siete cambios que decidió Dabove para el clásico contra Huracán. Prensa San Lorenzo

Las modificaciones incluyen al arquero y a tres de los cuatro defensores. José Devecchi ocupará el lugar de Fernando Monetti. “A José lo veo muy bien. Es un puesto que está parejo. Inclusive el próximo lunes Sebastián Torrico empezará a entrenarse con total normalidad. Creo que a Devecchi le vino bien la experiencia que ganó en Chile”, dijo Dabove. Además ingresarán Andrés Herrera, Alejandro Donatti y Gabriel Rojas por Gino Peruzzi, Federico Gattoni y Bruno Pittón, respectivamente. En el inicio del ciclo, varios de quienes saltarán a la cancha frente al Globo claramente partieron algunos peldaños abajo en la consideración del entrenador, que fundamentó algunos de estos movimientos. “Donatti nos puede dar algo importante con su experiencia. De entrada jugó Federico [Gattoni] porque estaba haciéndolo bien, pero eso no quería decir que el Flaco estuviera haciéndolo mal. Para este partido queremos experiencia”, sostuvo el entrenador.

En el medio de la cancha la principal novedad es que debutará Yeison Gordillo, el volante central que arribó hace una semana. Procedente de Deportes Tolima, de 28 años, el colombiano definió su nuevo desafío como “un momento único” en su carrera. “Me encanta jugar de 5 y de doble 5. Soy un jugador que no da pelota por perdida, que siempre está ordenado y que vive el fútbol como se lo vive en Argentina”, se describió. Hasta hoy, Gordillo siempre actuó en su país: Boyacá Chicó (2010/2015), Independiente Santa Fe (2015/2018) y Tolima (desde 2019). ¿Y qué sucedió con Jalil Elías? Fue una de las incorporaciones que pidió el entrenador, pero en el comienzo del clásico estará en el banco de los suplentes.

Asimismo, otros casos dejaron ciertas incógnitas. Por ejemplo, el de Torito Rodríguez. El volante viene exhibiendo un nivel bajo, pero el director técnico lo juntará en un tándem con Gordillo ante Huracán. En el medio el único intocable parece ser Juan Ramírez, por la izquierda. Vital en el esquema, el ex volante de Talleres es el mejor azulgrana desde hace varios meses. Con enorme despliegue, juega y hace jugar.

Los cambios de fichas también se darán en el sector ofensivo. Dabove se muestra seguro en algo: utilizará a los hermanos Romero sólo cuando sea necesario. En el clásico dará continuidad a Ángel, mientras que Óscar no estará desde el inicio. “Óscar es un jugador muy importante, lo conocemos bien y sabemos lo que puede darnos. Pero pensamos que para este partido hay otros que están un poco mejor o que por características pueden brindarnos lo que necesitamos”, fundamentó el entrenador.

Dabove habló públicamente antes de dos cruces fundamentales para San Lorenzo: contra Huracán y Universidad de Chile. Gentileza prensa San Lorenzo

Por otro lado, dos atacantes que fueron titulares frente a Colón volverán al equipo: Nicolás Fernández y Franco Di Santo. Lucas Melano y Franco Troyansky han exhibido desempeños muy bajos; también es cierto que ninguno –los que salen, los que entran– estuvo exento de rendimientos irregulares en los últimos partidos. No hay garantías.

Los once titulares de este sábado, entonces, serán: Devecchi; Herrera, Donatti, Braghieri y Rojas; Rodríguez, Gordillo y Ramírez; Ángel Romero, Di Santo y Fernández.

“Huracán será un rival duro. Es un equipo muy competitivo, muy físico. Ya me tocó, hace muy poco, en su cancha, cuando dirigía a Argentinos. Generalmente forma con un 4-3-3 muy ambicioso y tiene un grupo muy comprometido con su entrenador”, aludió Dabove a Israel Damonte.

Está claro: por ahora, la misión que comanda Diego Dabove afronta un rompecabezas. En ese contexto, el DT deslizó un anhelo: “Que se vea un San Lorenzo mejor”.