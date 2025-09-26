Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Lorenzo - Godoy Cruz, del Torneo Clausura
Juegan este sábado, desde las 16:45; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
San Lorenzo y Godoy Cruz se miden este sábado a las 16:45 en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido de la fecha 10 del Torneo Clausura.
En el torneo, San Lorenzo viene de empatar ante Independiente por 1-1 mientras que Godoy Cruz viene de empatar ante Instituto por 1-1.
San Lorenzo suma 13 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Godoy Cruz tiene 8 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
La TV del viernes. Empieza la décima fecha del Clausura, las ligas de Europa y empieza la Copa Ryder de golf
Al detalle. Tabla Anual del fútbol argentino: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana
La guía. La fecha 10 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos
- 1
Otra frustración: River se ilusionó, pero perdió el control en un final caliente y Palmeiras lo eliminó de la Libertadores en Brasil
- 2
River y otra eliminación en la Copa Libertadores, después de 71,5 millones de dólares en 16 refuerzos
- 3
Se confirmó el día y horario de River vs. Racing por la Copa Argentina
- 4
En qué canal pasan Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025 hoy