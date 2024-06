San Lorenzo le ganó a Chacarita por los goles de Iván Leguizamón y ahora jugará con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina

Escuchar

En medio de la fecha FIFA, San Lorenzo tenía la obligación de no relajar las piernas mientras otros “descansan”. El duelo de este viernes ante Chacarita, por los 16avos de final de la Copa Argentina, resultaba ser un compromiso algo incómodo. Por la ausencia de Adam Bareiro (además de estar con su selección, sería vendido en el corto plazo), la última caída de local ante Sarmiento y la presión de no quedar en el camino del certamen. Lejos del temor, el equipo de Leandro Romagnoli marcó las diferencias, lo venció por 2-0 (doblete de Iván Leguizamón) en el estadio de Colón y en octavos de final ahora se verá las caras nada menos que con Vélez.

El final del primer semestre de 2024 ya era diagnosticado como extraño. Sensaciones ambiguas generados por los altibajos, entre los malos resultados –y el fastidio por el desprecio a los refuerzos–que despojaron a Rubén Darío Insúa del cargo, la posterior euforia por llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores (lo espera Atlético Mineiro) y la pesadilla de no triunfar aún en la Liga Profesional ni siquiera con la mano de Romagnoli. Sin embargo, el balance podía terminar siendo más problemático todavía si el Funebrero lo eliminaba en Santa Fe.

El Perrito Barrios también tuvo una chance clara para convertir para San Lorenzo ante Chacarita Fotobaires

Lejos estuvo de ocurrir. Demasiado. Tanto como las distancias que hubo entre los jugadores del conjunto de San Martín, que no salió agrupado y lo pagó inmediatamente. Tan lejos como las velocidades de un equipo de primera decidido a imponer las condiciones desde el pitazo inicial y las de un conjunto de la Primera Nacional que hoy no está entre los que jugarían los playoffs por el ascenso. El San Lorenzo de Pipi quiere empezar a dar pasos hacia adelante y en la noche del viernes se vio algo de eso: apretó el acelerador con el ritmo que quiere su entrenador. Voraz, rápido ante los espacios, luchador, certero y ofensivo.

Lo resolvió muy pronto. A los 23 minutos, el trámite ya lanzó el aroma a sentencia. El conjunto azulgrana no necesitó agobiar con situaciones para llegar al gol ni tampoco para terminar liquidándolo. Más bien, aprovechó lo largo que quedó Chacarita con su postura inicial, estuvo más rápido y mejor ubicado para capturar cada mala entrega de su rival y atacar de manera directa fue el daño más grande que le hizo padecer a los dirigidos por Aníbal Biggeri.

🔴🔵 ¡GOLAZO DEL CICLÓN!⚽#CopaArgentinaEnTyCSports A los 7' del primer tiempo, Iván Leguizamón puso el 1-0 para San Lorenzo con este golazo. pic.twitter.com/guR4V6ZHQp — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2024

De hecho, el golazo que Leguizamón convirtió a los siete minutos fue una muestra clara entre la intensidad de uno y el apuro (y los errores) del otro: tras una mala descarga del propio paraguayo, la salida del Tricolor dejó la pelota al azar, el atacante fue más rápido, armó una pared con Cristian Tarragona y no dudó en meter un remate desde fuera del área que encontró la esquina baja del arco cuidado por Marino Arzamendia.

El segundo, similar: mucho espacio en tres cuartos del campo de Chacarita le permitieron a Nahuel Barrios conducir y abrir para el mano a mano de Leguizamón, que se inclinó hacia el medio y metió el latigazo (otra vez desde afuera) y encontró el desvío en la pierna de Sebastián Álvarez que amplió el resultado.

🔴🔵 ¡EL CICLÓN AUMENTA LA VENTAJA! ⚽#CopaArgentinaEnTyCSports A los 23' del primer tiempo, Iván Leguizamón puso el 2-0 para San Lorenzo. pic.twitter.com/sZ6uPDINSK — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2024

Pudo haberse estirado más si Arzamendia no sacaba con las piernas un fuerte derechazo de Barrios en la primera mitad. Y si Chacarita comenzó a avanzar algo más (no mejor) entre el epílogo del primer período y el desarrollo de la segunda etapa fue porque San Lorenzo bajó varias marchas y optó por no ser tan vertiginoso.

No por decisión del entrenador: Romagnoli, aun con la ventaja, tuvo momentos de fastidio, tanto con el parado tan retrasado de sus centrales (quería que presionaran varios metros más adelante) como los espacios que no se aprovecharon mediante una ofensiva que redujo esa velocidad. La realidad es que Facundo Altamirano fue, prácticamente, un espectador: sacó un tiro libre de Matías Pisano sobre el final de la primera etapa, acaso la llegada más peligrosa del conjunto perdedor a lo largo del encuentro.

La celebración de Cuello con Leguizamón; el Ciclón se impuso sin sobresaltos Fotobaires

San Lorenzo no sufrió ni siquiera cuando erró algún gol insólito. ¿La mejor noticia? Puede tener un ritmo más intenso y ofensivo con Romagnoli: falta que se haga costumbre. El semestre se va yendo con más tranquilidad, a la espera de ventas y (también) refuerzos.

La síntesis

San Lorenzo (4-2-3-1): Facundo Altamirano (6); Agustín Giay (6), Jhohan Romaña A (5), Gastón Campi A (5) y Malcom Braida (6); Elián Irala (5) y Eric Remedi (7); Iván Leguizamón (8), Nahuel Barrios (5) y Alexis Cuello (6); Cristian Tarragona (4).

Chacarita (4-2-3-1): Marino Arzamendia (5); Maximiliano Meléndez (5), Tomás Oneto (5), Sebastián Álvarez (5) y Nicolás Chaves (4); Nicolás Watson A (4) y Claudio Pombo (5); Matías Pisano A (5), Víctor Figueroa (4) y Fernando Brandán (4); Rodrigo Salinas (4).

Goles: PT, 7m y 23m, Leguizamón (SL).

Cambios: ST, 17m, Matías Rodríguez (5) por Brandan y Sebastián Cocimano (5) por Figueroa (Ch); 25m, Francisco Perruzzi por Barrios (SL); 31m, Matías Belloso R por Pombo y Matías Vera por Pisano (Ch); 40m, Elías Báez por Tarragona (SL); 45m, Sebastián Blanco por Leguizamón; Simón Pérez por Remedi y Tobías Medina por Cuello (SL).

Expulsado: ST, 37m, Matías Belloso (Ch) por agresión -manotazo en la cara a Giay-.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (regular, 5).

Estadio: Colón.

Incidencia: ST, 36m, Expulsado Matías Belloso (Ch), por agresión a Giay.