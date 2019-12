Monarriz, en el entrenamiento de San Lorenzo de este viernes Crédito: @SanLorenzo

Tras la salida de Juan Antonio Pizzi como entrenador, Diego Monarriz cosechó una serie de buenos resultados en San Lorenzo y llevó un alivio al club, a tal punto que fue confirmado como el DT de los azulgranas hasta el cierre de año. Ahora, el Ciclón tendrá una de las escalas más complejas de la Superliga: el River de Marcelo Gallardo, en el Monumental. Para esa cita, los de Boedo contarán con una particularidad: repetirán a los 11 titulares después de 99 partidos.

La serenidad le permitió a Monarriz encontrar una formación estable. Así, el próximo domingo jugará con: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pittón; Oscar Romero, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero y Alfredo Gaich. "El equipo está. A esta altura me gusta que el jugador sepa quién es el que va a jugar. El futbolista ya se siente con la confianza necesaria y no sirve de nada andar escondiendo cosas", consideró el entrenador.

Una escena del entrenamiento de este viernes: San Lorenzo quiere dar un golpe en el Monumental Crédito: @SanLorenzo

La última vez que los azulgranas repitieron su formación fue en junio de 2017, cuando Diego Aguirre era el técnico. Aquella vez, perdieron contra Racing 2-1 y luego superaron precisamente a River por el mismo marcador. El DT uruguayo había alineado a este equipo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi.

Desde que perdió frente Independiente en Avellaneda, el Ciclón derrotó al líder Argentinos, empató en Tucumán ante Atlético -después de estar dos veces abajo en el marcador- y superó a Patronato el domingo pasado en el Nuevo Gasómetro. Contra los millonarios, San Lorenzo tratará de terminar con una sonrisa un año cargado de altibajos. "Ojalá que podamos ser competitivos, como la historia lo marca. No queremos ser partícipes de la fiesta de River. Lo más importante es que queremos un equipo que defienda los colores", dijo Monarriz.

¿Cuál será la estrategia azulgrana? "La idea es no meterse atrás y plantear un compromiso de igual a igual. En el momento en el que tengas que sufrir vas a sufrir, y en el momento en el que tengas que dañarlos deberemos aprovecharlo y agredirlos, porque también se trata de eso".

Monarriz, en sus inicios como entrenador, tuvo un paso por River. inclusive, en el 2008 se consagró campeón con la sexta división. "Contra ellos vamos por todo y no tenemos nada que perder. Enfrentaremos al mejor equipo de la Argentina, que viene haciendo bien las cosas hace cinco años, con un técnico con una cabeza fuertísima y jugadores de una jerarquía impresionante", remarcó.

El desafío para San Lorenzo se amplía: en torneos locales no gana en el Monumental desde el 2-1 en el Apertura 2004. "Los antecedentes no pesan nada. Para ganarme, que me pasen por arriba. Quiero que seamos un equipo de hombres. Cuando haya que correr, corremos. Y sino, nos ponemos el frac", finalizó Monarriz.