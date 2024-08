San Lorenzo: Romagnoli decidió sacar al arquero Altamirano por una seguidilla de errores y en Brasil atajará Gastón Gómez

Escuchar

San Lorenzo buscará dar vuelta la página lo antes posible del clásico perdido ante Boca: está obligado a conseguir un buen resultado ante Atlético Mineiro, en Brasil, para seguir adelante en la Copa Libertadores. En la ida por los octavos de final, en el Nuevo Gasómetro, hizo un buen partido y mereció quedarse con el triunfo, pero un error de Facundo Altamirano finalizó en el gol de zurda de Paulinho y lo que podía ser un punto de partida terminó en otra frustración. Si bien el cotejo finalizó 1-1, en Boedo se tomó como una derrota. De todas formas, las chances todavía están en seguir avanzando en el plano internacional, una situación que le generaría no sólo una alegría deportiva sino también ingresos económicos.

Lo cierto es que algo cambió puertas para adentro en San Lorenzo. Leandro Romagnoli decidió que el arquero titular para el desquite ante Atlético Mineiro sea Gastón Chila Gómez. Una resolución fuerte, ya que tras el partido con Boca en la Bombonera el DT había respaldado a no sólo quien era su arquero titular, sino también su capitán. Además, los simpatizantes también venían criticando las actuaciones de Gómez, al que no le fue bien cuando le tocó reemplazar a Altamirano.

Facundo Altamirano (13), no puede creer cómo Atlético Tucumán le ganó a San Lorenzo 1-0 sobre el final en el Nuevo Gasómetro; el córner desde donde vino el gol nació de un error suyo

“¿Por qué me preguntás por Altamirano?”, le dijo Romagnoli a un periodista en la conferencia de prensa post partido ante Boca. Y siguió: “Ya lo dije el otro día. Es el capitán del equipo, es importante, así que el respaldo lo tiene”. Sin embargo, menos de 24 horas después el entrenador tomó la decisión de reemplazarlo.

El malestar de los hinchas fue en aumento por los últimos errores de Altamirano, que fueron varios y seguidos. Además del mencionado ante Atlético Mineiro, en el cual dio un rebote corto tras un disparo de Fausto Vera que no llevaba demasiadas complicaciones; se le computan el gol de Marcelo Saracchi para el 2-1 parcial de Boca (más allá del leve desvío en Cerutti, delantero que intentó bloquear el zurdazo del lateral izquierdo, el balón ingresó fácil por el primer palo). Y a eso se le suma la falla en el partido contra Atlético Tucumán, sobre el final, en el Nuevo Gasómetro. El gol de Renzo Tesuri fue tras un córner ejecutado por Mateo Coronel, y ese tiro de esquina llegó luego de un mal control de Altamirano tras un pase atrás de un compañero que parecía fácil.

La falla en el gol de Saracchi

Está claro que Altamirano no es el principal responsable de la crisis deportiva que vive el Ciclón, pero cuando un equipo viene mal, y todo le cuesta el doble (desde generar las chances de gol hasta de habilitar a los refuerzos) cada error duele el doble. Se dio una situación curiosa porque el equipo de Romagnoli no venía haciendo las cosas mal, pero por una sumatoria de detalles no puede ganar.

Altamirano había llegado al Ciclón en 2023, pero era suplente de Batalla. En ese lapso, había atajado en cinco partidos; incluso Rubén Darío Insua lo había elogiado y solicitado que hagan su opción de compra antes que se de la salida de Augusto Batalla al Granada de España, ya que el anterior DT a Romagnoli lo tenía en cuenta como el segundo capitán del equipo detrás de Adam Bareiro. San Lorenzo pagó 1,2 millones de dólares a Banfield por la ficha del guardameta que venía de tener un muy buen paso por Patronato durante 2022, donde ganó la Copa Argentina de ese año, con Facundo Sava como entrenador.

Altamirano achica ante Cavani en un partido ante Boca, en la Bombonera Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

En enero de 2024, San Lorenzo efectuó la adquisición de la transferencia a Banfield y le firmó al arquero un contrato por tres años, hasta diciembre de 2026. “El 1 es cuervo. San Lorenzo le adquirió a Banfield el 100% del pase de Facundo Altamirano. El arquero firmó un contrato por 3 temporadas. De este modo, será jugador del club hasta diciembre de 2026″, informó la entidad de Boedo. “Es una gran responsabilidad. Obvio que es algo muy lindo y más para un jugador que el entrenador te de esa confianza, pero siempre me lo tomo con mucha tranquilidad sabiendo que primero está el grupo y en base a eso, de ahí para adelante lo que suma cada uno, la verdad que muy contento”, había dicho con respecto a las palabras de Insua.

Romagnoli había puesto el foco en el calendario antes y después del clásico con Boca: “Otro tema que tuvimos que reajustar fue el fixture: con Boca estaba para jugar el sábado, a nosotros nos toca jugar el martes y no llegamos ni a las horas que hay que descansar, teníamos pensados más cambios en el entretiempo, mucho de los que jugaron hoy van a tener que jugar el martes, y es un partido muy importante; así es el calendario, a veces a algunos lo perjudica”.

El equipo que tiene en mente Romagnoli para jugar en Brasil ante Atlético Mineiro sería con Chila Gómez; Nahuel Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi y Elías Baez; Nicolás Tripicchio, Santiago Sosa y Elián Irala; Iván Leguizamón, Alexis Cuello y Matías Reali.

Chila Gómez, arquero surgido de Racing, en un partido de San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, en abril de 2024 Fotobaires

Eric Remedi y Malcom Braida siguen lesionados. “Lo veo difícil que lleguen, no están descartados pero es complicado”, había dicho Romagnoli en la Bombonera sobre dos jugadores muy importantes para el cuerpo técnico.

Si bien anímicamente nadie estaba bien en San Lorenzo por la sumatoria de resultados que no se lograron conseguir, según se supo la decisión de Romagnoli fue más que nada técnica, en función de que ve mejor a Chila Gómez que a Altamirano para un encuentro que, además, puede definir el futuro su propio futuro.

⚽ OLHA O GOL DO PAULINHO AÍ pic.twitter.com/gMSNmHYE6k — galonews.com.br (@GaloNews_) August 14, 2024

LA NACION