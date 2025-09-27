Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Lorenzo venció por 2-0 a Godoy Cruz como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
San Lorenzo venció por 2-0 a Godoy Cruz como local, en un partido de la jornada 10 del Torneo Clausura. Para San Lorenzo los goles fueron marcados por Gastón Hernández (a los 45 minutos) y Alexis Cuello (a los 53 minutos).
En la próxima fecha, Godoy Cruz se medirá con Independiente, mientras que San Lorenzo tendrá como rival a Lanús.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Conmovedor caso de estudio. San Lorenzo de los milagros: sin presidente y con el futuro en el aire, su fútbol ofrece el corazón
"No merecían que se lo festeje". Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia
Guía completa. Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
- 1
Los refuerzos de Gallardo en River: tres mercados de pases, 16 jugadores y US$ 72,6 millones de inversión
- 2
Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Cuándo juegan Inter Miami y Lionel Messi vs. Toronto, por la MLS 2025
- 4
Costas y la vida por Racing: los retiros espirituales, el equipo por encima de los nombres y la gran obsesión del hincha