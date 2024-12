Iker Muniain, el confeso hincha de River que terminó siendo el verdugo del Millonario y alegró a San Lorenzo con el empate

Fue una noche especial para Iker Muniain. Luego de haberse prestado a un “juego de seducción” con River durante el último mercado de pases y que Martín Demichelis echara por tierra la posibilidad de sumarlo al plantel, el futbolista español mantuvo su idea de afincarse en Buenos Aires y, finalmente, encontró su hogar en San Lorenzo, el club que terminó obteniendo su ficha. El dueño de la camiseta número 80 en la espalda, confeso hincha del Millonario, se dio el gusto de jugar en el Monumental, pero la paradoja es que se transformó en el verdugo, ya que le convirtió al Millonario el tanto de penal que sirvió para el empate definitivo 1 a 1 del equipo de Miguel Angel Russo.

Hubo algunos aplausos para el ex Athletic de Bilbao cuando apareció nombrado en la pantalla, pero después, a los 66 minutos, no dudó en convertir desde los doce pasos y someter a Franco Armani, tras concentrarse sobre el balón y colocarlo junto al palo izquierdo del guardavallas campeón del mundo. Eso sí: no lo festejó, sino que sus compañeros fueron a su encuentro para abrazarlo. Una historia que terminó con final feliz para el Ciclón, después de que el VAR le advirtiera al árbitro Andrés Gariano de un posible penal de González Pírez por ampliar el volumen.

El de Iker Muniain -figura del encuentro para LA NACION, con 7 puntos- es un caso extraño. Su desembarco en la Argentina es curioso. Cuando anunció la partida de Athletic Bilbao, el club de toda su vida, al delantero vasco se lo relacionó con River, ya que públicamente expresó su deseo de ser parte del conjunto millonario y hasta lo calificó como uno de sus sueños deportivos. Sin embargo, hacia fines de agosto de este año trascendió una imagen que dejó a todos desconcertados: en ella, el futbolista posaba en el aeropuerto de Ezeiza. Sí, Iker había aterrizado en Argentina. E inmediatamente se dispararon las presunciones sobre su llegada. Los rumores más fuertes indicaban que San Lorenzo y Racing eran candidatos a quedarse con el pase del español. Hubo que esperar, pero finalmente rubricó para el Ciclón.

El futbolista de 31 años que hizo toda su carrera en el Athletic Club de Bilbao y venía de ser campeón en la Copa del Rey, manifestó públicamente su anhelo por ponerse la camiseta de River, club del que se declaró fanático en varios entrevistas, pero el conjunto de Núñez nunca terminó de avanzar por él al no ser prioridad de los entrenadores (primero de Martín Demichelis y luego de Marcelo Gallardo) y, además, porque el club millonario tenía completo el cupo de extranjeros. Así, se volvió trunca la posibilidad de que el hombre del pelo rojizo recalara en Núñez.

Por entonces, el presidente de River, Jorge Brito, había sido muy claro respecto de la chance de sumar a Muniain: “Nosotros planteamos que River es un club muy grande. Lo de Iker se hizo público, pero nos pasó con muchos más jugadores de jerarquía, algunos ya han estado en River y otros no. Se tienen que dar muchos factores para que lleguen a River: el primero es que el jugador que quiera venir pueda llegar en un puesto que se necesite y que el técnico crea que ese puesto es el deseado por ese jugador. Había muchos factores que no pudieron ser posibles, arrancando por el más básico de todos, que no había cupo de extranjeros. Pero nunca hubo una negociación o una charla seria para que venga“, dijo en su oportunidad, en declaraciones a ESPN.

Claro, la situación económica de San Lorenzo estaba -y está- lejos de ser la mejor, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contar con el español. A los 31 años, el futbolista nacido en Pamplona quería seguir jugando y el mercado argentino aparecía como una chance concreta porque el libro de pases seguía abierto. Así, todo favoreció para el arribo a la entidad de Boedo. Y en la noche del miércoles, festejó en el Monumental pero con una sensación un tanto ambigua.

