San Lorenzo: la reestructuración del proyecto de fútbol que no esconde las cuentas en rojo

Pedro Troglio tomó las riendas de San Lorenzo. El nuevo entrenador azulgrana tiene una serie de cualidades muy reconocidas en su identidad: contagia alegría, positivismo, buen humor. Bienes que, hoy en día, escasean en Boedo. A eso el técnico le añadirá convicciones y trabajo para tratar de revertir la crítica situación que atraviesa el Ciclón. El DT fue presentado en el Nuevo Gasómetro y ya dio los primeros pasos con el plantel. “Es una apuesta importante en mi vida. Mi compromiso es meter al club entre los primeros cuatro del torneo local. Y a partir de ahí contar con la chance de pelear el campeonato”, dijo.

El Ciclón puso en marcha una reestructuración total en el fútbol: Troglio quedó a cargo del primer equipo; Leandro Romagnoli, de la reserva, y Fernando Berón fue nombrado como nuevo coordinador del fútbol juvenil. “A veces, es normal que un entrenador llegue en momentos difíciles. Pero estoy convencido de que San Lorenzo tiene material. Los jugadores están con ganas de dar vuelta esta historia. Precisamos un Ciclón unido en todas sus partes. Entreno desde el 2005 y se me está dando la chance de dirigir a uno de los equipos más grandes del país”, dijo el ex volante de la selección nacional.

Así empezó Pedro Troglio en San Lorenzo

Troglio, de 56 años, volvió a la Argentina tras consagrarse tetracampeón de Honduras con Olimpia, de Tegucigalpa. El ex entrenador de Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y Godoy Cruz, entre otros, tuvo su primera práctica con el plantel azulgrana el último martes, en la Ciudad Deportiva. “No importa la situación de la que vengo, este es un club muy fuerte y por eso aceptamos la oferta. Dicen que es un fierro caliente, aunque yo lo tomo como una gran posibilidad”, consideró. Tras 22 días de descanso, hubo chequeos médicos y presentación formal ante los jugadores.

Entre las novedades, Troglio contó con la presencia de Alexis Castro (volvió de su préstamo en Colón) y Gonzalo Berterame (regresó de la cesión en San Martín de San Juan). Tras algunos días en su complejo, el Ciclón seguirá la pretemporada en el Hotel Sheraton de Pilar. Una vez allí, el DT confesó que hará énfasis en la cabeza de los jugadores. “El fútbol es muy mental. Acá existen tipos de jerarquía y se tienen que dar los resultados. Yo no soy psicólogo, pero sé lo que es trabajar. Cuando un jugador se siente bien en lo físico y en lo futbolístico, la cabeza automáticamente lo acompaña”, remarcó.

Pedro Troglio dirigió la primera práctica en San Lorenzo: llega como tetracampeón en Honduras Twitter @SanLorenzo

Monarriz ya no está en el club

Romagnoli, en tanto, estará acompañado por Gonzalo Prósperi como ayudante de campo y Alejandro Tocalli como preparador físico. El ex volante había sonado como uno de los nombres para tomar las riendas de la primera división. Quien ya no pertenece más a San Lorenzo es Diego Monarriz, que venía de trabajar en un nuevo interinato tras la partida de Paolo Montero . “Me gustaría potenciar a los chicos, hay muchos que van a tener chances de afianzarse en primera ”, indicó “Pipi”.

Leandro Romagnoli vuelve al club: ahora será el director técnico de la reserva Mauro Alfieri / Archivo

Deudas, conflictos y vacío

Detrás de este nuevo cambio de rumbo, a San Lorenzo también lo acucian distintos problemas. Que no son recientes, sino que se vienen desde hace tiempo y tienen raíz en lo económico. Troglio, desde ya, lo sabe. Por un lado, el club ya no cuenta con tres futbolistas. El primero en marcharse fue Franco Di Santo, que ejecutó la libertad de acción. El mendocino había intimado a través de futbolistas Argentinos Agremiados, al igual que Yeison Gordillo y Jalil Elías, cuyas deudas se saldaron porque eran montos muy inferiores al del ex atacante del Chelsea. Luego, el mismo camino tomó Lucas Menossi, quien se marchó como agente libre. La entidad de Boedo lo había comprado en 2.000.000 de dólares a mediados de 2019 (tenía un vínculo hasta junio del 2023) y actualmente estaba a préstamo en Tigre.

Finalmente, Santiago Vergini también se fue libre de Boedo por falta de pago. De reciente paso por Atlético Tucumán, el marcador central intimó para cobrar vía Agremiados, el club no le abonó y quedó con el pase en su poder. Su contrato con los azulgranas finalizaba en junio de este año. “La salida de esos jugadores es dolorosa, porque eran de San Lorenzo y en algún momento se había gastado un dinero en ellos. Pero hay que equiparar ingresos con egresos. Queremos tener contratos de los que el club pueda hacerse cargo”, sostuvo el vicepresidente Matías Lammens.

Franco Di Santo se fue mal de San Lorenzo: pidió la libertad de acción por falta de pago LA NACION/Mauro Alfieri

Asimismo, en las últimas horas saltó a la luz otro conflicto. Esta vez, entre San Lorenzo y Unión. La entidad santafesina reclama una abultada deuda por la transferencia de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, quienes firmaron en Boedo en junio de 2019. “El monto es cercano a 1.300.000 dólares. Esa es la deuda original, a la que hay que sumarle accesorios. Y nosotros queremos cobrar” dijo ayer Luis Spahn, presidente de la institución tatengue, a LA NACION. Y a esto se le añade otro malestar porque el Ciclón vendió a Mauro Pittón a Vélez, y Unión nunca recibió dinero.

A la hora de los refuerzos, San Lorenzo deberá resolver primero la inhibición por parte de la FIFA. Para eso, deberá pagarle 1.250.000 dólares a Palestino (Chile) que adeuda por el pase del defensor Paulo Díaz. “Tenemos que volver a tener superávit. Hoy, en la reestructuración de pasivos, estamos mejor que hace seis meses. La situación del año pasado en términos de crisis fue compleja. Había que hacerse cargo y poner la cara, todos teníamos responsabilidades. Le vamos a pagar a Palestino a y los otros clubes, aunque va a llevar tiempo. Ahora estamos pidiendo la autorización al Banco Central para comprar dólares y así saldar la otra parte de la deuda con los chilenos”, añadió Lammens. “Sabemos cómo es la situación financiera del club. A mí nadie me mintió. No me dijeron que vamos a comprar a un jugador del Liverpool”, aclaró Troglio.

Por otra parte, Daniel González, de 19 años, es uno de los futbolistas que podría llegar a San Lorenzo. El defensor chileno de Santiago Wanderers es una de las promesas del fútbol de su país: jugó en los seleccionados juveniles y ya debutó en la mayor en 2021. Asimismo, ante la salida de Di Santo, el Ciclón busca un centrodelantero y puso la mirada en Sebastián Sosa Sánchez, que quedó libre en Patronato. Por ahora, apenas hubo un par de sondeos: al goleador lo pretenden varios clubes. “Estamos intentando avanzar en algunas negociaciones”, sostuvo el manager Mauro Cetto.

Pedro Troglio fue optimista en su presentación en San Lorenzo; el director técnico cree que el equipo puede estar en los primeros lugares Fotobaires

¿Cuál es el conjunto con el que sueña Troglio? “Que tenga intensidad, fútbol directo, pases hacia adelante. Un equipo corto. No tengo vergüenza en hablar de la recuperación de la pelota. Hay que ponerse el traje de albañil para recuperar y el frac para jugar. Con todo respeto, quiero que los rivales nos enfrenten y digan: ‘Qué equipo pesado que es San Lorenzo’”.