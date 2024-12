San Martín de San Juan ascendió a la Liga Profesional tras ganarle la final del Reducido a Gimnasia de Mendoza por 2-0

Cualquiera fuera el resultado, en la zona cuyana habría fiesta. Mediante Gimnasia pudieron ser tres los equipos mendocinos en la primera división del fútbol argentino, pero San Martín, de San Juan, tuvo otro plan en el estadio de Belgrano, de Córdoba. Una idea más clara y contundente, más allá de la desprolijidad de ambos en una final en la que no se permitían errores. La llave de los centros. La de los cabezazos. La de los N°9. El plantel de Raúl Antuña volvió a primera tres casi seis años por el 2-0 logrado por los goles de Federico González y su goleador anual Nazareno Fúnez.

Primera Nacional, hecha y derecha. Siempre está presente la idea de ver una final de ascenso atractiva desde lo futbolístico, pero en este caso el telón se abrió con los dientes apretados, como casi siempre se da por sentado. Sin embargo, eso tampoco lo hizo agradable en el primer tramo: en la búsqueda de que los de enfrente estén lo más lejos posible del arco propio, las acciones rápidas no prosperaron, se excedieron de imprecisos y faltaron situaciones de gol. Apenas algunos tiros de esquina fue lo que más los acercó a la esperanza de encontrar la red.

Si bien al término del primer tiempo se habían repartido por igual el número de córners (tres), fueron los mendocinos los que más necesitaron de esa pelota quieta para prosperar en las intenciones. El arquero de San Martín, Matías Borgogno, justamente se fue al vestuario con los guantes limpios. Mientras tanto, el conjunto sanjuanino mostró una leve diferencia con el “Blanquinegro” que se redujo a un protagonista: Sebastián González. El N°10 fue el más claro y manejó los hilos de su equipo en las limitadas ocasiones en las que se pudo avanzar con claridad y espacios. De hecho, los sanjuaninos sí se animaron a triangular a un toque, sin ser abultadas ni exitosas las veces que pusieron la pelota por abajo.

El gol para el “Santo” llegó. De repente, un golazo que cortó con un bostezo que se hacía cada vez más extenso. Maximiliano Casa desbordó por la izquierda, un rebote en el capitán mendocino Maximiliano Padilla lo obligó a controlar otra vez dentro del área y sacó el centro pasado para la llegada de Ezequiel Montagna. El extremo por la derecha practicó una bella tijera con la que clavó el balón en el ángulo. Delirio sanjuanino a los 24 minutos. Hasta... que apareció el VAR.

Sí, esa tecnología que tan acostumbrados nos tiene en la máxima categoría (entre buenos usos y muchos malos e inentendibles), pero que en las 43 jornadas anteriores que disputaron ambos equipos no había sido empleada, esta vez dijo presente en Córdoba. Y no sólo eso: se incorporó una cámara recta a la línea de fondo de cada arco para participar ante alguna pelota dudosa de haber (o no) cruzado esa raya. Esa misma pudo resolver que el centro de Casa había salido mínimamente. El grito quedó postergado. Mientras tanto, en la Liga Profesional no se usa esa herramienta que tan útil pudo haber resuelto situaciones del pasado. Cosas del fútbol local…

Recién, entonces, a los 39 apareció la primera (y única) jugada de peligro verdadero en la primera mitad de la definición. “Pulpito” González clarificó con un toque lo que era un despeje que le llegó encima y el ataque quedó en la zurda de su homónimo Federico, que remató algo alto desde afuera del área. Al menos, una jugada que generó el famoso “¡Uhhh!”, Aunque su participación era un aviso.

De un ‘9′ a otro. Porque el segundo tiempo, si bien no perdió el tono de los errores para jugar claro, tuvo más dinámica. Luis Silba, el goleador del “Lobo del Parque”, que contabilizó 12 tantos en el torneo, se lo perdió a los siete minutos del complemento, no pudiendo definir cómodo por encima de la salida de Borbogno. A la siguiente jugada, Nicolás Ramírez vio infracción de Nazareno Solís sobre Nicolás Pelaitay y pitó el tiro libre favorable a San Martín: el ex atacante de Boca y Talleres ni lo había rozado. Claro, la acción detenida quedó en la delicada diestra de Sebastián González, que la colocó en la cabeza de Federico: el hombre, de 37 años, que supo pasar por Independiente, Atlético Rafaela y Tigre, entre otros, cabeceó y la ingresó en la pared de la red, sobre el palo izquierdo de Matías Tagliamonte, que no pudo hacer más que mirar. Ahora sí: explosión verdinegra.

Ida y vuelta. Siempre trabado. Con algunos espacios que empezaban a dejar los mendocinos ante la desesperación. Antuña creyó conveniente meter mano cuando Ezequiel Medrán ya lo había empezado a decidir con los suyos, rompiendo su doble cinco para sumar otro punta. Ganando, el entrenador del “Santo” pensó en el puesto por puesto en uno de sus modificaciones: Nazareno Fúnez, ausente en las últimas fechas por una operación por apendicitis, retornaba (esta vez al banco de suplentes) para ilusionar con su vuelta al gol tras su gran año. A los 22, reemplazó a quien había convertido el primero y, diez minutos después, dio su aporte.

Se escapó Montagna desde la derecha hacia el centro y descargó para la escalada del lateral Leonel Álvarez, que lanzó el centro de zurda para el cabezazo letal del goleador, esta vez al ángulo. Partido liquidado.

Gimnasia no pudo incomodar. Todo controlado tuvo San Martín. “Ascendió San Juan”, lanzó Fúnez tras el encuentro. Cuarto ascenso a primera en la historia del club verdinegro, que en 2025 se sumará a los 30 equipos que tendrá la máxima categoría.

