Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Martín de San Juan - Gimnasia, del Torneo Clausura
Juegan este sábado, desde las 20:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
San Martín de San Juan y Gimnasia se miden este sábado a las 20:00 en el estadio Ing. Hilario Sánchez, en un partido de la fecha 6 del Torneo Clausura.
En el torneo, San Martín de San Juan viene de empatar ante Talleres por 0-0 mientras que Gimnasia viene de perder ante Lanús por 2-1.
San Martín de San Juan suma 5 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia tiene 7 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
TV y streaming del viernes. El debut de Argentina en la Americup, grandes en el fútbol europeo, partidos del Clausura, golf y tenis
Clásico. Rosario Central vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
En el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 1
Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
- 2
En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy
- 3
El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
- 4
Independiente vs U. de Chile: Boric pidió garantizar la seguridad de los chilenos y criticó a la organización