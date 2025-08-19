San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, Primera Nacional: el partido de la jornada 25

San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú se miden este miércoles a las 21:30 en el estadio Estadio La Ciudadela, en un partido de la fecha 25 de la Primera Nacional.

En el torneo, San Martín de Tucumán viene de empatar ante Alvarado por 0-0 mientras que Deportivo Maipú viene de perder ante Gimnasia y Tiro por 1-0.

San Martín de Tucumán suma 40 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Maipú tiene 36 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.