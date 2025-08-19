LA NACION

San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, Primera Nacional: el partido de la jornada 25

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
San Martín de Tucumán-Deportivo Maipú
San Martín de Tucumán-Deportivo Maipú

San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú se miden este miércoles a las 21:30 en el estadio Estadio La Ciudadela, en un partido de la fecha 25 de la Primera Nacional.

En el torneo, San Martín de Tucumán viene de empatar ante Alvarado por 0-0 mientras que Deportivo Maipú viene de perder ante Gimnasia y Tiro por 1-0.

San Martín de Tucumán suma 40 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Maipú tiene 36 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La noche de la trampa: el Mellizo explotó por una acusación y Vaccari fue experto en sarcasmos
    1

    Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa

  2. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    2

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  3. Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  4. De la enigmática frase de Simeone tras las críticas recibidas a ¿un nuevo argentino en Atlético de Madrid?
    4

    Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

Cargando banners ...