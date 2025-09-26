Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Telmo - Gimnasia de Jujuy, Primera Nacional: el partido de la jornada 33
Los datos del partido y la tabla de posiciones
San Telmo y Gimnasia de Jujuy se miden este sábado a las 13:05 en el estadio Dr. Osvaldo Baletto, en un partido de la fecha 33 de la Primera Nacional.
En el torneo, San Telmo viene de perder ante Gimnasia de Mendoza por 2-0 mientras que Gimnasia de Jujuy viene de perder ante Agropecuario por 2-0.
San Telmo suma 38 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia de Jujuy tiene 54 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
