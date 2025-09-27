Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Telmo venció por 3-2 a Gimnasia de Jujuy como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
San Telmo venció por 3-2 a Gimnasia de Jujuy como local, en un partido de la jornada 33 de la Primera Nacional. Para San Telmo los goles fueron marcados por Nicolás Morro (a los 24 minutos), Joaquín Enrico (a los 28 minutos) y Sebastián Cocimano (a los 52 minutos). Para Gimnasia de Jujuy los goles fueron marcados por Diego López (a los 66 minutos) y Alejandro Quintana (a los 67 minutos).
En la próxima fecha, San Telmo se medirá con Agropecuario, mientras que Gimnasia de Jujuy tendrá como rival a Chacarita Juniors.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
