Sanción a Uruguay: Darwin Núñez recibió la suspensión más larga por el escándalo en el partido ante Colombia

La Conmebol anunció una fuerte sanción para varios futbolistas de la selección de Uruguay, como consecuencia de los los incidentes protagonizados en el partido ante Colombia, por la Copa América disputada en Estados Unidos.

Los sancionados son Darwin Núñez con 5 partidos (se pierde el amistoso ante Guatemala de este domingo, más los encuentros por Eliminatorias ante Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador), Rodrigo Bentancur con 4 partidos (podría jugar contra los ecuatorianos), mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir 3 partidos cada uno. Todos ellos podrían decir presente ante el conjunto incaico.

A Darwin Núñez, que se metió en la tribuna esa noche y participó de una gresca generalizada,, además de la suspensión por 5 partidos se le impuso una multa de US$ 20.000. La multa por Bentancur es de US$ 16.000 y las de Olivera, Araujo y Giménez por US$ 12.000 cada una.

La pelea de Darwin Núñez con los hinchas colombianos

Asimismo, fueron multados los futbolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, con US$ 5.000 cada uno.

También se le impuso una multa económica de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los hechos

Una vez que Colombia se clasificó a la final de la Copa América 2024, la tensión que se vivió sobre el campo de juego continuó después del pitazo final, cuando Darwin Núñez se tomó a trompadas con los hinchas colombianos en una tribuna.

A través de diferentes imágenes que enseguida se viralizaron y circularon por las redes sociales, se vio al delantero uruguayo de Liverpool en medio de una pelea con los seguidores del seleccionado del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ya sin la remera, pero con una pechera de monitoreo, Núñez pareció involucrarse en una fuerte discusión con algunos aficionados colombianos en una de las gradas inferiores del Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, en California.

En medio de golpes de un lado y del otro, se observaron botellazos que cayeron desde las tribunas sobre el futbolista, mientras algunos de sus compañeros y guardias de seguridad intentaban controlarlo y alejarlo del tumulto, con la intención de evitar que resultara herido.

Los defensores José María Giménez y Ronald Araujo fueron algunos de los compañeros que intervinieron para intentar calmarlo, en tanto el arquero Sergio Rochet observó lo que ocurría a pocos metros sin intervenir.

Qué dijeron los jugadores tras el escándalo

“Las familias (nuestras) están en la tribuna. Lo digo antes de que te corten (la transmisión). Hicieron una avalancha a todas nuestras familias un sector de la hinchada de Colombia. Esto es un desastre. Nuestras familias estaban en peligro. Tuvimos que subir como pedo a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés, con chiquitos recién nacidos”, expresó el capitán José María Giménez a la televisión tras estar en medio de los incidentes.

En ese sentido, el defensor sumó: “Un desastre, no había un solo policía, y nosotros dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto tengan más cuidado, porque todos los partidos pasa lo mismo, nuestras familias sufren por algunos que toman dos traguitos de alcohol y se comportan como niños”.

Darwin, en tanto, publicó una imagen en Instagram lamentando no haber podido clasificarse a la final de la Copa América.

Por su parte, el arquero Sergio Rochet apuntó directamente contra los fanáticos del combinado rival, pero también contra los propios jugadores del plantel cafetero. “Pasamos un momento feo. No es lindo ver que haya problemas y esté tu familia a dos metros. Estamos tristes por la ilusión que teníamos. Ahora toca afrontar esta situación. Uno trata de estar apartado de eso, pero cuando ves que es tu familia, niños pequeños, es difícil. Me sorprendió la falta de empatía de los jugadores colombianos. Creo que tendrían que haber venido a calmar las aguas”, afirmó el referente del Inter de Porto Alegre, según consignó el suplemento deportivo Ovación, del diario uruguayo El País.

Aquella reacción de Marcelo Bielsa

“No vi todo lo que pasó”, dijo Marcelo Bielsa sobre el conflicto que se dio en las gradas. Y agregó: “Creí que el incidente había terminado con una disputa que se dio en la mitad de la cancha apenas finalizado el encuentro”.

Luego, el DT de la selección uruguaya discutió con varios periodistas y criticó duramente a la organización del torneo. “¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, dijo el entrenador este viernes durante la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto, que Uruguay le ganó a Canadá en el mismo escenario del escándalo.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



En el inicio de la rueda de prensa Bielsa destinó sus palabras contra algunos de los periodistas que le hacían preguntas sobre los incidentes: “Sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que administran el dinero. ¿Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje? Este señor interpreta que hablo de todo el periodismo. Dije que hay un porcentaje que no señala esto, y los que no responden al poder, sufren. Yo no quiero saber quiénes son porque no quiero juzgarlos a ustedes. Hay una porción del periodismo que está comprada. Como yo no soy estúpido, dije que no sé en qué proporción, pero sí se que hay un porcentaje que no dice lo que debe decir. Ahí quedo inocente porque no estoy acusando a todos, estoy acusando a los que se callan. Lo que no hacen es decir ‘sí, sabemos’”.

Bielsa se cruzó con un periodista uruguayo, que luego de la virulencia de la respuesta dejó la sala de conferencia de prensa. Luego intentó explicar que no se refería a todo el periodismo, sino a una parte. “Cuando ve que hay un acto desproporcionado, violento, ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde esa reacción. Todo esto lo saben perfectamente, pero esperen a que uno de estos infelices que estamos de este lado abramos la boca, no vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados”.

¡BIELSA EN LLAMAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA! 🔥



