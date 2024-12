Santiago Castro: la asistencia de taco y caño para el 2-0 de Bologna ante Juventus que despertó el interés de Inter

Santiago Castro, exdelantero de Vélez, se destaca en la Serie A. En 15 fechas, suma 4 goles y 3 asistencias para Bologna. Y el pase-gol que aportó este sábado fue de lujo, con un gran taco para la mejor definición de Tommaso Pobega, para el 2-0 parcial. Pese a la remontada de Juventus (terminó empatando 2-2 con un golazo de Mbangula en el minuto 91), en el empate final también se destacó Benjamín Domínguez, exatacante de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ambos fueron titulares en el esquema 4-2-3-1 del entrenador Vincenzo Italiano. Santiago Castro arrancó como la máxima referencia ofensiva, jugando como centrodelantero y Benjamín Domínguez como extremo por la izquierda.

Castro, Domínguez y todo el equipo se fueron con rostros de frustración por cómo se dio el desarrollo, ya que si antes del cotejo le daban para firmar un empate contra Juventus y como visitante, quizás lo firmaban, pero tras hacer un gran partido y estar 2-0 arriba...

La asistencia de taco de Castro

No hubiera sido un triunfo más además, ya que Bologna no sólo le estaba sacando el invicto a Juventus (todavía no había perdido en el actual campeonato) sino que rompía una racha muy adversa de 24 partidos sin poder superar a la Vecchia Signora (con 17 derrotas y 7 igualdades). La última vez fue en 2011, por 2-0, con tantos de Marco Di Vaio, actual secretario deportivo de Bologna. Casualmente, Di Vaio venía de tener palabras muy elogiosas para Castro. Pero no pudo ser y ahora llegó a 25 los encuentros sin poder festejar contra Juventus.

Se jugaban 7 minutos del segundo tiempo en la cancha de Juventus cuando tras una recuperación alta del equipo visitante, le filtraron un pase a Santiago Castro que anticipó a Frederico Gatti y de primera, sin controlar la pelota, metió un taco de espalda al arco que además le pasó de caño al defensor local y la habilitación le quedó servida a Pobega, que picó la pelota con zurda anotando un gran gol ante la salida del arquero Mattia Perin.

Dan Ndoye remata ante la atenta mirada de Santiago Castro; Bologna le ganaba a Juventus 2-0, pero al final fue 2-2 Spada - LaPresse

Incluso luego del descuento de Teun Koopmeiners, Bologna contó con dos chances claras para ponerse 3-1 con participaciones de Benjamín Domínguez (un zurdazo bajo que se metía con lo justo sobre el primer palo pero que salvó el arquero) y otro intento con zurda de Santiago Castro que se fue desviado, por encima del travesaño.

Santiago Castro ha impresionado en el actual torneo pero ya lo había hecho en la primera etapa de la temporada, incluso según la prensa italiana llegó a tener sondeos de Inter de Milán, donde juega Lautaro Martínez y Joaquín Correa, uno de los que compartirá grupo con River en el Mundial de Clubes 2025. Di Vaio lo había elogiado en la semana: “Es una joya que podría brillar en el futuro, pero que aún necesita ser descubierta por completo. Está trabajando duro, tiene una gran mentalidad, tiene muchas ganas de aprender y desafiarse cada día, que son las bases para alcanzar un alto nivel”.

Benjamin Dominguez y un partido destacado ante Juventus, con la camiseta de Bologna Spada - LaPresse

Más allá de la frustración por la victoria que se les escapó sobre el final ante Juventus, Santiago Castro (20 años) y Benjamín Domínguez (21) están generando buenas sensaciones en la Serie A. Dos tantos a seguir.

En la próxima fecha, Juventus se medirá con Venezia, mientras que Bologna tendrá como rival a Fiorentina.

