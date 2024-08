Santiago Montiel, el futbolista de las actitudes “rebeldes” que será refuerzo de Independiente

Escuchar

El mercado de pases continúa moviéndose en el fútbol argentino y en este contexto Independiente sigue reforzando su plantel. Levantadas las inhibiciones que no le permitían contar con los cuatro futbolistas que llegaron al club, en las últimas horas del miércoles acordó con Argentinos Juniors la transferencia de Santiago Montiel, que este jueves se entrenará con sus nuevos compañeros y luego firmará su nuevo vínculo. Sin embargo, llega al club con algunas actitudes que lo marcaron como un jugador que a veces no controla sus emociones y con quien tuvo algunos sucesos de este tipo fue con Gabriel Milito, cuando era entrenador del Bicho.

El Rojo y los de La Paternal llegaron a un acuerdo por el zurdo de 23 años que se desempeña por el sector izquierdo. Puede jugar de lateral, de volante y hasta de extremo, tal como lo hizo en Argentinos Juniors desde su debut en febrero de 2023. Los de Avellaneda están dispuestos a adquirir el 50 por ciento de su pase en una cifra cercana a 1,5 millones de dólares, a pagar en tres cuotas.

Gabriel Milito fue entrenador de Santiago Montiel en su paso por Argentinos Juniors y habló sobre sus actitudes JUAN MABROMATA - AFP

Su contrato con Independiente será hasta diciembre de 2027. De no mediar inconvenientes, Montiel firmará su contrato este jueves y estará a disposición del entrenador Julio Vaccari, que si llega podría contar con él para el choque de este sábado ante Rosario Central o para el clásico ante Racing, el próximo domingo 25 desde las 17 en el estadio de la Academia. De esta manera, Montiel sería la quinta incorporación y se sumará a Felipe Loyola, Federico Vera, Kevin Lomónaco y Marco Pellegrino; los primeros tres ya debutaron en el triunfo frente a Estudiantes.

Al igual que su primo Gonzalo, Santiago Montiel se formó en las inferiores de River, adonde llegó en 2015 proveniente de Deportivo Lafèrrere. A fines de 2021 quedó libre del Millonario y en febrero de 2022 firmó su contrato en Argentinos Juniors. En la primera del Bicho debutó de la mano de Gabriel Milito el 5 de febrero de 2023 en la victoria por 1 a 0 frente a Racing e inmediatamente se ganó el puesto por sus grandes rendimientos.

Santiago Montiel puede jugar por la banda izquierda como lateral, volante o extremo, también jugó como lateral derecho Andre Penner - AP

En el Tifón de Boyacá jugó 69 partidos y marcó cuatro goles. Sin embargo, su figura se hizo conocida por algunas situaciones en las que tuvo algunos actos de rebeldía. Una de las más recordadas se produjo el 3 de junio de 2023, en la que tuvo un encontronazo con Gabriel Milito, quien hasta ese momento era su entrenador en Argentinos.

En el triunfo por 1 a 0 ante Platense, Montiel festejó de manera muy efusiva el tanto de la victoria frente a los jugadores rivales. Su actitud le valió la expulsión por parte del árbitro Nicolás Ramírez. Esta acción hizo enojar muchísimo al DT, que debió ser contenido por algunos colaboradores porque fue directamente a sujetarlo de la camiseta y a recriminarle por lo que había hecho.

¡¡MILITO LO AGARRÓ DEL CUELLO A MONTIEL!! El primo del campeón del mundo vio la roja ante Platense luego del gol agónico de la victoria y... ¿QUE PASÓ CON SU PROPIO DT? pic.twitter.com/Rgi0Qw3rF1 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2023

En otra oportunidad, el zurdo fue expulsado sobre el final en un partido correspondiente a la Copa Libertadores 2023 por un exceso verbal contra el árbitro colombiano Wilmar Roldán, en la caída de Argentinos frente a Independiente del Valle por 3 a 2, en Ecuador. Milito se enteró de la roja recién en la conferencia de prensa y allí habló de la actitud del jugador: “Ya hablaremos con Santi... Es más, no pensé que lo habían expulsado. Tiene que aprender. Ya le pasó contra Platense; pensé que había aprendido. Repitió hoy. Tendrá que aprender, y si no, sufrirá las consecuencias. Esto es alto nivel. Es demasiado joven como para que lo expulsen por protestar. O aprende y cambia, o se le pasará el tren”.

Su última aparición con este tipo de actitudes fue a principios de este año, en el empate 1 a 1 entre Argentinos y River, aunque ya sin Milito como DT. El empate del Bicho lo marcó Montiel y en la celebración tuvo un gesto polémico con la hinchada del Millonario, que despertó la furia de Borja y otros jugadores del club de Núñez: les mostró la camiseta a los hinchas.

En ese momento, Borja se acercó a increparlo y le dijo que respetara a la hinchada. Lo movió con el hombro y enseguida los compañeros de Montiel se acercaron a frenarlo, ya que en el pasado se había ganado diferentes expulsiones por sus reacciones. El árbitro intervino y amonestó al autor del gol de Argentinos.

¿PARA TANTO? Miguel Borja se enojó con Montiel tras el festejo del pibe de cara a la gente de River. pic.twitter.com/tqlcG4tVNo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2024

Luego del partido, se mostró arrepentido: “Mi festejo no fue para provocar, pido disculpas”. Asimismo, se le preguntó sobre sus reacciones en anteriores partidos y explicó que “eso ya pasó. Ya quedó en el pasado, ya lo aprendí. Si Borja no me venía a decir nada, el árbitro no me amonestaba. Me preguntó por que provocaba a la gente, pero nunca fue para provocar a nadie, las revoluciones del partido estaban un poco altas”.

Meses más tarde, Gabriel Milito se refirió a las actitudes de Santiago Montiel, pero manifestó la clase de persona que es el jugador y cómo se tiene que manejar en esos casos: “Es un chico tan noble, con el corazón tan lindo, que esos jugadores a mí me pueden. A veces hay que tirarles de la oreja para tenerlo un poquito controlado, pero ya son así. Pero a mí, el jugador que tiene esa rebeldía, pero que tiene buen corazón y es noble, los quiero siempre conmigo, aunque a veces lo echen porque no controló esas emociones”.

