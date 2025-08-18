São Paulo - Atlético Nacional: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
São Paulo y Atlético Nacional se enfrentan este martes 18 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, São Paulo viene de empatar 0-0 como visitante ante Atlético Nacional, mientras que Atlético Nacional viene de empatar 0-0 con São Paulo
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.