São Paulo - LDU Quito: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

São Paulo y LDU Quito se enfrentan este jueves 24 de septiembre a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, São Paulo viene de perder 2-0 como visitante ante LDU Quito, mientras que LDU Quito viene de ganar 2-0 con São Paulo
