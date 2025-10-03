Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Sarmiento - Gimnasia, del Torneo Clausura
Juegan este sábado, desde las 14:30; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
Sarmiento y Gimnasia se miden este sábado a las 14:30 en el estadio Eva Perón, en un partido de la fecha 11 del Torneo Clausura.
En el torneo, Sarmiento viene de perder ante Talleres por 1-0 mientras que Gimnasia viene de perder ante Rosario Central por 3-0.
Sarmiento suma 12 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia tiene 10 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
