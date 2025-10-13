Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Sarmiento venció por 1-0 a River como visitante en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Sarmiento venció por 1-0 a River como visitante, en un partido de la jornada 12 del Torneo Clausura. El gol fue marcado por Iván Morales, a los 30 minutos.
En la próxima fecha, Sarmiento se medirá con Velez Sarsfield, mientras que River tendrá como rival a Talleres Córdoba.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Un error costoso. La falla de Armani en el gol de Sarmiento frente a River en el Monumental
Sigue la mala racha. Otra derrota de un River desconcertado: perdió con Sarmiento y en el Monumental se sintió el enojo de los hinchas
Faltan cuatro fechas. Las tablas del Clausura, la clasificación a las copas de 2026 y la lucha por la permanencia
- 1
España despachó a Georgia con un golazo y apunta directo al Mundial, con la Finalissima ante la Argentina en el horizonte
- 2
Entre la selección argentina e Inter Miami: Messi y la AFA, en un desprolijo juego a dos bandas
- 3
Enzo Fernández quedó desafectado de la selección argentina en la previa del segundo amistoso
- 4
TV y streaming del domingo: River, Independiente, Mundial Sub 20 y la final de tenis de Shanghái