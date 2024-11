Scaloni habló de su duro momento tras el partido de Argentina-Brasil en el Maracaná: “Estuve cerca de irme”

En una entrevista distendida con un canal de streaming sobre su familia, la selección argentina y su vida en España, Lionel Scaloni se abrió sobre el difícil momento que vivió luego de que la albiceleste venciera a Brasil en Río de Janeiro y cómo estuvo cerca de retirarse del seleccionado. “Hubo un momento después del Mundial, después del Maracaná que no estaba bien conmigo. No estaba cómodo. Se me venían miedos que antes no tenía” , sostuvo, y agregó: “Estuve cerca de irme” .

El DT que llevó a la Argentina a ganar la última Copa del Mundo confesó la dura experiencia que vivió. También mencionó, en diálogo con Neura, que le hubiese gustado hablar con un psicólogo al respecto: “No fui a hablar con nadie, me hubiese gustado. Pero me lo guardé para mí. Fue esa época, después de Brasil, del Maracaná. Que yo dije que tenía que pensar porque sentía que no estaba al 100%, que no estaba cómodo y necesitaba hacer una reflexión porque había sido muy pesado lo que había pasado y en ese momento lo empecé a asimilar”.

Escena del partido que disputaron Brasil y Argentina por eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo 2026 Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACIÓN

Aquel partido tuvo en la previa fuertes tensiones por demoras en el ingreso de los hinchas al estadio y terminó con una histórica victoria: el equipo de Scaloni le propinó a Brasil su primera derrota como local en ese formato de eliminatorias, una racha que duró 64 partidos. Aun así, en ese entonces, el entrenador brindó una sorpresiva declaración en la conferencia de prensa. “Ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón y nos han dado a todo el cuerpo técnico. Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente [Claudia “Chiqui” Tapia], a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y esté bien”, dijo en noviembre del año pasado.

Ahora, recordó aquellos momentos. “No estaba bien y yo creo que lo mejor cuando uno no está bien es decirlo. Es inútil estar en un lugar donde no sos vos. Y la gente con la que trabajo necesita que sea sincero. Entonces, las veces que he tenido esos problemas, he hablado con los actores principales: los jugadores, la gente que rodea a la AFA, el cuerpo técnico, mi familia. Y la respuesta en ese momento fue que estaba bien y que me tome el tiempo que me tenga que tomar. Ellos me dieron su parecer, que era muy parecido al que yo pensaba. Y al tiempo dije: ‘Todos me van a acompañar, ayudar y decidimos seguir y renové un poco las energías que teóricamente había perdido’”, relató.

Lionel Scaloni en una conferencia de prensa antes de un entrenamiento en Ezeiza (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Sobre aquella presión que sintió en ese entonces, comentó que no tiene una copia de la Copa del Mundo a la vista en su casa y que “no es de mirarla”: “No sé si está en Mallorca o en Pujato [pueblo de Santa Fe del que es oriundo]. No me levanto todas las mañanas pensando que salimos campeones del mundo. No es mi manera de ser. Intento no recordar, sino de verdad que costaría dormir ”.

El entrenador también habló de la diferencia entre dirigir una selección y un club. “Yo creo que es más difícil para un entrenador de club pasar a una selección, que de una selección a un club. En la selección tenés que hacer las cosas en muy poco tiempo porque los jugadores están lo que están. Sería cuestión de verlo. Por ahora no me lo planteo”, explicó. Allí ejemplificó las veces que tenía “ansiedad de entrenar” pero los jugadores bajaban del avión “reventados del viaje”. “Eso lo hemos aprendido a través de seis años que hay que hacer lo justo. Pero un entrenador de club que está acostumbrado a hacer eso en el día a día, en la semana, se tiene que dar cuenta”, agregó.

El recuerdo con Ángel Di María

Scaloni elogió a Ángel Di María y recordó aquella vez que no lo convocó para darle lugar a Nicolás González. “Él es un pibe increíble. Se moría por estar en la selección. Cuando no estaba en una lista o no jugaba, lo sufría”, lo describió.

“En ese momento teníamos a Nico González, muy joven y que estaba iniciando su etapa en la selección y teníamos mucha esperanza en él. Decidimos traerlo a Nico y no a él. Porque la figura de Di María para la selección es increíble”, relató.

Allí, recordó que vio una entrevista donde el Fideo decía que quería volver a la albiceleste: “Yo lo llamé al segundo porque lo estaba viendo en la tele y le dije: ‘No tenés que volver, no estás afuera. Vos no venís porque quiero que Nico González juegue una cantidad de partidos sin presión. Y una vez que juegue y tenga la camiseta puesta, vos venís’. Se puso a llorar él, me puse a llorar yo. Se emocionó porque aparte él te hacía entender que quería estar”.

Además, Scaloni explicó por qué nunca se “vengó” ante las críticas que recibió antes de ganar el mundial. “Todos vamos a terminar igual. Alguna vez no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo positivo. Yo creo que tenemos que ser ejemplo, que no solo que se ganó a nivel futbolístico sino a nivel de comportamiento”, analizó. Habló de “correcciones” que hizo a jugadores que “se han equivocado”. “Intentamos decirles: ‘Esto no porque hay chicos mirándote’. Ahora venía en el auto y hay un montón de nenes con la camiseta de la selección argentina. Y si uno en la cancha se comporta de una manera... yo lo veo con mi hijo, que está enamorado de Dybala y festeja los goles como él. Si uno hace algo malo, va a hacer lo que hace ese jugador adentro de la cancha que es malo”, detalló.

