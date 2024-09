Scaloni habló sobre Colapinto en la previa del partido de la selección con Chile

Escuchar

El furor por Franco Colapinto en la Fórmula 1 no pasa desapercibido para el mundo del deporte argentino. Tanto es así, que el domingo pasado, en su debut en la máxima competencia de automovilismo, el técnico de la selección Lionel Scaloni dividió la pantalla televisiva para no perderse un segundo de la carrera del joven de 21 años en el circuito de Monza y seguir, al mismo tiempo, un partido de la liga inglesa. “Lo felicito y estamos orgullos de tener un piloto en la F1″, destacó el DT en conferencia de prensa previo al encuentro contra Chile.

“El domingo nos pasó una cosa muy rara”, dijo el técnico para resaltar sobre la ansiedad que había por ver a Colapinto dar su primer paso formal en la carrera y que lo llevó a él compartir su atención con un partido de la Premier. Scaloni aseguró, a su vez, que tiene “varias cosas en común” con Colapinto, como “la pasión por los autos” y que él también “anda en bici” por las calles de Mallorca, aunque contó que nunca se lo cruzó.

"TENEMOS VARIAS COSAS EN COMÚN", Lionel Scaloni habló de las similitudes que tiene con Franco Colapinto y como vivió su primera carrera en la Fórmula 1.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/ldUdJK47kF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2024

En conferencia de prensa desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Scaloni dijo que es “lindo” lo de Colapinto en la Fórmula 1″porque genera una ilusión para todos los argentinos tener un piloto” y, destacó“que lo haya hecho de la manera que lo hizo”. “Se vio gente en Monza con las banderas y todos estaban alucinando con eso”, recordó el DT sobre la hinchada que estuvo siguiendo de cerca al automovilista pilarense y que hizo mucho bullicio en las gradas.

Otras definiciones que dejó durante la conferencia

Sobre la última conversación que tuvo con Lionel Messi: “Con Leo hablé personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba y lógicamente no venía entrenando. Era muy prematuro ponerlo. Me dijo que venía mejorando y que es cuestión de tiempo que pueda jugar con su equipo. Dependerá de si juega en estos días para la siguiente convocatoria que es dentro de poco también”.

Di María y su despedida: “La primera idea que juegue el último partido en la Argentina, como si fuera un partido final. Nunca fue la idea de que juegue solo unos minutos porque me parece que el encuentro es muy importante como para tomarlo solo un homenaje”.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ¿pueden jugar juntos?: “Es la pregunta de siempre y voy a responder lo mismo de siempre. Pueden jugar juntos, pueden no jugar juntos, dependemos mucho de cómo queremos jugar. Sin duda que pueden compartir ataque”.

Scaloni habló sobre Colapinto en la previa del partido de la selección con Chile x/@LuisFregossi

Paulo Dybala y su regreso a la selección: “La convocatoria va un poco relacionada con los jugadores que no puede estar para esta doble fecha, no tiene relación con que se haya quedado en Italia. Valoramos al jugador por lo que hace dentro de la cancha y no por la liga en la que esté. La convocatoria fue futbolística”.

El dilema de quién será el capitán y quién llevará la 10 ante la ausencia de Messi: “El proceso de elección de capitán será basándonos en el equipo que juegue mañana ante Chile. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno que el equipo se sienta representado y tenemos varios que están en esas condiciones. Respecto de esa camiseta, creo que cuando no estuvo Leo la usó Ángel Correa y no recuerdo quién más. Pero no es un problema, porque la 10 sabemos que tiene dueño, pero la 11 ahora es la que no lo tiene”.

