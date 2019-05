El anillo plateado de Scaloni sabe que Menotti tiene razón

Lionel Scaloni y Cesar Luis Menotti presentaron la lista de convocados para la Copa América Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Lionel Scaloni pone y saca un anillo plateado del dedo anular de su mano izquierda. Es un movimiento que no piensa: ejecuta. A su lado, César Luis Menotti habla tanto o más que el entrenador de la selección argentina. Su verborragia escarba en una situación que él vivió decenas de veces, pero que Scaloni transita por primera vez: armar una lista de jugadores para una competencia. "Es probable que no haya dormido durante dos o tres noches", lo señala el veterano al iniciático, comprensivo. Entonces, quien ocupa un cargo siempre en discusión sonríe, asintiendo: no han sido días fáciles los últimos que vivió. A la siguiente pregunta que le dirigen, ni escucha: quiere volver sobre los pasos del mánager de las selecciones nacionales. "Estaba aprendiendo de las palabras de César, resumió todo lo que vivimos en estos días. Nosotros recién empezamos, en cierto sentido lo vivimos como jugadores. Lo sufrimos, las bajas duelen", acepta respecto de lo movilizante que resultó confeccionar la lista. Ahora sí, con menos de un año como técnico, Scaloni puede sentirse más entrenador, por debutante que sea: ya sábe qué se siente decirle a un futbolista que se quedará afuera.

El mediodía de Ezeiza trajo una novedad: en vez de que Scaloni lea los apellidos de la esperada lista de 23 jugadores que representarán a la selección en la Copa América, la AFA eligió anticiparse. El método de comunicarlos fue curioso: un tuit de la AFA a las 13.07, cuando todavía faltaban 21 minutos para que el técnico y Menotti se sentaran en la sala de prensa. La nómina mostró confirmaciones, regresos y pocas sorpresas. Y un perfil que el propio entrenador se encargó de remarcar en los 48 minutos que duró la exposición conjunta: la versatilidad. "Vamos a jugar con cuatro defensores", explica, tirando definitivamente por la ventana aquel fallido experimento del amistoso contra Venezuela en Madrid, "pero de ahí para adelante podemos elegir diversas maneras. La lista está pensada en tener esas variantes", amplía. El listado de volantes elegidos es un argumento en ese sentido: excepto Guido Rodríguez -volante central de América, de México-, todos los demás pueden jugar en dos y hasta tres posiciones diferentes.

Argentina y Brasil siempre están entre los candidatos, por historia. Pero tenemos que hacer los merecimientos para ser considerados así Menotti

¿Qué quiere Scaloni? "Que los hinchas se sientan representados por el equipo", dirá en un momento. Algo que buscará con apenas nueve futbolistas que estuvieron en el Mundial de Rusia: Armani, Otamendi, Tagliafico, Acuña, Di María, Lo Celso, Agüero, Dybala y Messi. "Lo más fácil hubiera sido tirar a lo seguro, pero buscamos un equilibrio entre eso y el famoso futuro. ¿Si no es ahora, cuándo? Esta lista es competitiva", se anima. Para conseguir darle una identidad a un equipo en construcción, que tuvo bamboleos de fondo y forma en los ocho partidos del ciclo, se apoyará por primera vez en Agüero. "Los números de Agüero hablan por sí solos, nos reíamos cuando hablábamos sobre lo que se decía de por qué no lo llamaba... Notamos que tiene unas ganas bárbaras de estar. Lo noté muy metido", se posiciona el técnico.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Evitó todo lo que pudo dar explicaciones sobre designaciones o ausencias puntuales. Pero elogió a Milton Casco -el que entró a último momento-, valoró a Dybala ("tuvimos una charla, confiamos en él, estuvo siempre") y apostó fuerte por Foyth, que ocupará el lugar que se esperaba fuera para Mercado, uno de los históricos que se quedó en la puerta. Al final, lo que viene -a partir del lunes 27, cuando empiecen los entrenamientos- será lo más importante: darle estilo a un equipo que irá por primera vez en décadas a competir sin el cartel de candidato central a ser campeón de la Copa América. Conseguir un mix entre los nuevos y el cuarteto Messi-Di María-Agüero-Otamendi implicará sesiones de trabajo en la cancha y también afuera. En palabras de Menotti, un hombre "feliz" por estar a punto de conocer a Messi: "Los equipos son como las orquestas, tienen valor por las horas de ensayo y no por los nombres que la integran". Se parte desde el principio: la partitura necesita varias reescrituras todavía.

Los que estaban en la lista de 40 y se quedaron afuera

Arqueros: Juan Musso (Udinese) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad),

Juan Musso (Udinese) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad), Defensores: Gonzalo Montiel (River), Gabriel Mercado (Sevilla), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Sigali (Racing),

Gonzalo Montiel (River), Gabriel Mercado (Sevilla), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Sigali (Racing), Volantes: Matías Zaracho (Racing), Iván Marcone (Boca), Ignacio Fernández (River), Manuel Lanzini (West Ham), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Maximiliano Meza (Monterrey), Erik Lamela (Tottenham) y Gastón Giménez (Vélez)

Matías Zaracho (Racing), Iván Marcone (Boca), Ignacio Fernández (River), Manuel Lanzini (West Ham), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Maximiliano Meza (Monterrey), Erik Lamela (Tottenham) y Gastón Giménez (Vélez) Delanteros: Joaquín Correa (Lazio), Mauro Icardi (Inter) y Ángel Correa (Atlético Madrid).