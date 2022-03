Selección Argentina: aunque todos quieren estar, a Scaloni le costará armar el equipo

El plantel de la selección ha desarrollado un fuerte sentimiento de pertenencia, de eso no hay dudas. “Hogar dulce hogar”, tuiteó ayer Nicolás Otamendi al pisar el predio de la AFA. Ninguno quiere perderse ningún partido. ¿Ejemplo? Entre todos los jugadores que se sumaron después del mediodía, también estuvieron ‘Dibu’ Martínez, ‘Cuti’ Romero y Gio Lo Celso. ¿Pero si están suspendidos por la FIFA? Como la AFA apeló la sanción, esperan que la pena se reduzca a una fecha, la cumplan el próximo viernes ante Venezuela, y queden a disposición del entrenador Lionel Scaloni para jugar el otro martes ante Ecuador, en Guayaquil. ¿Y si no llega la reducción? Habrán cruzado el Atlántico solo para entrenarse y estar junto con sus compañeros.

“Hogar dulce hogar”, escribía Otamendi. Ese refugio buscará desde hoy Lionel Messi, que postergó un día el viaje desde París –junto con Leandro Paredes y Ángel Di María– para recuperarse del estado gripal que no le permitió entrenarse en los últimos días en PSG ni jugar el domingo frente a Mónaco. El que no pudo contar con las mismas posibilidades es Lautaro Martínez, que se enteró de su positivo de Covid cuando abordaba el vuelo de Milán a Madrid para tomar el chárter que lo traería a la Argentina. De todos modos, todavía no está descartado para el juego con Ecuador; si mejora rápido, podría venir.

Las otras bajas confirmadas son las de Marcos Acuña, ‘Papu’ Gómez y Lisandro Martínez, todos lesionados. Y Gonzalo Montiel debe cumplir una fecha de suspensión. Con tantas ausencias, entre los habituales titulares faltará alrededor de medio equipo. Armani o Musso ocuparán el arco; Nahuel Molina, el lateral derecho; el compañero de zaga de Otamendi surgirá de Germán Pezzella o Martínez Quarta; Tagliafico irá a la banda izquierda; en el medio, además de Paredes y De Paul, se pueden abrir opciones para Ángel Correa, Alexis Mac Allister y Nicolás González. Arriba, junto con Messi –imaginando una buena evolución de su gripe–, el abanico incluye desde Joaquín Correa hasta Julián Álvarez. Di María, desgarrado, también viaja, pero no está en condiciones de jugar, al menos contra Venezuela.

Con la clasificación a Qatar asegurada y las entradas agotadas en la Bombonera, la Argentina jugará el viernes desde las 20.30 contra el conjunto Vinotinto, dirigido por José Pekerman. La selección cerrará su marcha en las eliminatorias frente a Ecuador –le falta un punto al equipo de Gustavo Alfaro para asegurarse el pasaje a la Copa–, y Scaloni, desde Guayaquil, viajará a Doha, ya que el 1° de abril será el sorteo del certamen.

Pekerman, también con varias bajas en Venezuela

José Néstor Pekerman, el entrenador del seleccionado venezolano, también afronta varias bajas para delinear la alineación que acudirá el viernes a la cancha de Boca. El experimentado técnico, de 72 años, intentará paliar el déficit que significará no contar con tres titulares: el lateral izquierdo Oscar González (Monagas), el volante Tomás Rincón (Sampdoria, Italia) y el extremo Yeferson Soteldo (Tigres, México), todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

El entrenador argentino de Venezuela, José Pekerman PABLO PORCIUNCULA - POOL

Tampoco fueron citados por lesiones el central Yordan Osorio (Parma) y el extremo derecho Eduard Bello (Mazatlán, México), el atacante Eric Ramírez (Sporting de Gijón) y el mediocampista Junior Moreno (Cincinnati, MLS).

En este contexto, una posible formación de la Vinotinto sería con: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Miguel Navarro; José Martínez y Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero y Jefferson Savarino; Salomón Rondón.

Venezuela, última en las eliminatorias con 10 puntos, hace varias fechas que ya no tiene chances de acceder a la Copa del Mundo, y finalizará su participación el martes próximo, cuando reciba en Puerto Ordaz a Colombia, por la última fecha.