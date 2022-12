Selección argentina: Julián Álvarez y Enzo Fernández, de posibles recambios a soluciones para avanzar en el Mundial 2022

escuchar

Son el futuro y lo seguirán siendo, pero también se inventaron un espacio para regalar destellos de talento y jerarquía en el presente. Piezas que arribaron al Mundial de Qatar como recambio, pero a los que el seleccionador Lionel Scaloni escogió como titulares para el decisivo partido frente a Polonia. Enzo Fernández y Julián Álvarez respaldaron la elección del director técnico y, además, conectaron para sellar la victoria 2-0 que consolidó la clasificación de la Argentina a los octavos de final. Futbolistas que fueron exponentes de los últimos episodios del exitoso ciclo que condujo Marcelo Gallardo en River, en la cita qatarí ratifican los elogios que los arropa los fines de semana en sus clubes: el volante de Benfica ya entró en el radar de Real Madrid y también de Liverpool, mientras que el delantero de Manchester City recibe frecuentes aprobaciones de su entrenador Pep Guardiola.

Enzo Fernández observa la definición de Julián Álvarez, que sellará el triunfo 2-0 de la Argentina sobre Polonia; el delantero del Manchester City anotó en todas las competiciones de clubes en 2022 y repitió con la selección Ariel Schalit - AP

Moldeados en el fútbol argentino, los cinco meses en Europa resultaron la confirmación que les posibilitó asegurarse un lugar en la lista de 26 futbolistas. Apellidos con recorrido diferentes en la selección, el juego con Polonia volvió a activarlos, replicando los ensayos que aplicaba Gallardo en River. Porque el Muñeco recurrió a los jóvenes cuando las lesiones y las ausencias debilitaban la estructura y, como a Scaloni, la devolución fue un salto futbolístico y poder de fuego. Dos virtudes que la selección no extravió, pero que tampoco descubre con la misma fluidez demostrada en la conquista de la Copa América 2021, en Brasil. El seleccionador pateó el tablero con cuatro modificaciones respecto a la alienación que superó a México y dos de los elegidos para refrescarla fueron Enzo Fernández y Julián Álvarez. El DT superó otro obstáculo y la Argentina obtuvo un triunfo con una amplia superioridad frente a un rival que propuso un juego de barricadas.

Enzo Fernández, un partido de menor a mayor; el ingreso de Leandro Paredes le posibilitó soltarse y aparecer por sorpresa en posiciones ofensivas Aníbal Greco

Enzo Fernández empezó a disfrutar de las experiencias que ya saboreaba Julián Álvarez en la selección –el atacante fue parte del plantel que ganó la Copa América 2021– en los tres partidos amistosos antes del Mundial. En esos encuentros el volante siempre saltó desde el banco de suplentes: reemplazó a Leandro Paredes con Honduras y a Guido Rodríguez frente a Jamaica -a ambos le ganó la pulseada para ser titular frente a Polonia- y luego frente a Emiratos Árabes Unidos se presentó para suplantar a su excompañero Julián Álvarez. Para el delantero, los encuentros preparatorios significaron un excelente espacio para imponer su sello. Los goles a Jamaica y a Emiratos Árabes Unidos elevaron su precio en una posición donde Lautaro Martínez inició la aventura con ventaja: el delantero de Internazionale es el máximo anotador del ciclo Scaloni. Pero los festejos anulados en el estreno con Arabia Saudita y ser la principal víctima de la incapacidad que tuvo el equipo para construir en ofensiva en el primer tiempo con México ensombrecieron al goleador, que fue reemplazado por la Araña ante los aztecas y con Polonia fue relegado al banco de los suplentes.

Julián Álvarez no jugó de Lautaro Martínez, se recostó sobre la izquierda y cuando observó que Matty Cash no se lanzaba al ataque expuso su repertorio de diagonales y desmarques. Para llegar al gol –el cuarto en la selección– conectó con Enzo Fernández, que a esa altura del partido jugaba en el sector del campo donde mejor se destaca: después de iniciar como volante central, el ingreso de Paredes le posibilitó soltarse y aparecer por sorpresa en posiciones ofensiva.

El gol de Julián Álvarez fue el mejor indicador que en el primer tiempo su tarea quedaba limitada: con libertad, asistió para que su compañero definiera con un remate alto, al ángulo. Fue el primero en colgarse y abrazar a la Araña, como recordando aquella asistencia frente a Platense, en noviembre de 2021, cuando defendían la camiseta de River.

Lautaro Martínez abraza a Julián Álvarez, autor del segundo gol de la Argentina ante Polonia y el futbolista que lo reemplazó en la formación que alistó el seleccionador Lionel Scaloni en el trascendental juego del Grupo C Aníbal Greco

“Todos los días se me cruza por la cabeza que estar acá es lo máximo. Con toda la gente de la Argentina se siente mucho el cariño y es algo inolvidable. En lo personal estoy muy contento y también por el grupo, nos merecíamos el triunfo y la clasificación. Jugamos un gran partido y cumplimos con el objetivo”, señaló Julián Álvarez, que en el año convirtió en toda las competiciones: con Manchester City en la Premier League, la Champions League, la Community Shield y la Carabao Cup; con la selección, por eliminatorias y la Copa del Mundo. Con la camiseta argentina jugó 14 partidos, entre eliminatorias, Copa América, la final con Italia entre los campeones de la UEFA y la Conmebol y amistosos. Pero la relación con la selección también incluye el Mundial y el Sudamericano Sub 20 y el título en el torneo Preolímpico Sub 23 de 2020.

Cuando el cuerpo técnico pensó en modificaciones, en nuevas estrategias, Julián Álvarez y Enzo Fernández asomaron como potenciales soluciones. El volante fue un revulsivo en el triunfo frente a México y el delantero se destacó con Polonia. Para ellos, el futuro ya llegó y juntos invitan a avanzar.