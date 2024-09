Selección argentina: la posible formación para el partido vs. Chile

Escuchar

La selección argentina y Chile se enfrentan este jueves en el Monumental, a partir de las 21, en un partido correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa aunque, como de costumbre, no confirmó el equipo titular. Sin embargo, habrá tres cambios obligados con respecto a la final de la Copa América ante Colombia: Lionel Messi y Nicolás Tagliafico no forman parte de la nómina por lesión, y Ángel Di María se retiró del seleccionado.

La Argentina ganó cinco de los seis partidos que disputó en lo que va de la competencia y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 unidades, dos más que su inmediato perseguidor, Uruguay, su único verdugo hasta el momento. En la primera fecha venció por la mínima diferencia a Ecuador con un golazo de tiro libre de Messi; luego, sin el capitán entre los convocados, goleó por 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz con goles de Enzo Fernández, Tagliafico y Nicolás González. En la tercera jornada, en tanto, derrotó por 1 a 0 a Paraguay con un tanto de Nicolás Otamendi, y después le ganó por 2 a 0 a Perú con un doblete de Messi. En noviembre de 2023, perdió 2 a 0 con Uruguay como local y derrotó 1 a 0 a Brasil como visitante con un tanto de Otamendi.

Resumen Brasil 0 - 1 Argentina

En esta fecha FIFA, la selección tendrá un nuevo obstáculo: no contará con Messi, en pleno proceso de recuperación por un esguince sindesmal en el tobillo derecho sufrido en la definición del último certamen continental, y tampoco con Di María, quien se retiró del seleccionado tras consagrarse bicampeona de América. Sin el capitán ni el subcapitán de los últimos años, el resto de los referentes deberá mostrar su mejor versión para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. ¿Y la cinta? A priori, se la disputan Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Rodrigo De Paul. “El proceso de elección de capitán será en base al equipo que juegue mañana (por este jueves) ante Chile. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno con el que el equipo se sienta representado y tenemos varios que están en esas condiciones. Recién hoy podremos hacer una práctica que nos permita definir a los titulares”, afirmó Scaloni.

En cuanto al armado del once inicial, hay nombres que son una fija. ‘Dibu’ Martínez es inamovible bajo los tres palos, ahora con Walter Benítez, Juan Musso y Gerónimo Rulli como suplentes tras la decisión de Franco Armani de culminar su ciclo en la selección argentina. “Le agradezco a Franco Armani porque para nosotros fue importantísimo. Todos se acuerdan del famoso penal de Paraguay (atajada a Derlis González en la Copa América 2019), pero yo no me quedo sólo con eso, sino con que nos dejó un legado espectacular. Un tipo recontra querido en el grupo, súper profesional y que siempre tiró para adelante aún cuando no le tocó jugar. Espero que la gente también lo valore porque ha sido muy importante”, destacó el entrenador.

Emiliano 'Dibu' Martínez ya no tendrá a Franco Armani como compañero en la selección LA NACION/Anibal Greco

En la defensa, Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez, ya consolidados, compartirían zaga al igual que en la mayoría de los encuentros de la última Copa América. Los laterales, en tanto, no tienen nombres claros: de 4 jugaría Nahuel Molina ante la inactividad de Gonzalo Montiel (no suma minutos oficiales desde la final ante Colombia), mientras que el puesto de 3 se lo disputan Valentín Barco, uno de los referentes de la nueva camada, y Marcos Acuña, flamante refuerzo de River Plate y pieza clave del ciclo Scaloni, quien no había sido citado en primera instancia (el cuerpo técnico lo llamó ante la baja de Tagliafico). Sin embargo, podría haber otras variantes tácticas que ubiquen a Lisandro Martínez como lateral izquierdo y a Nicolás Otamendi como segundo central, o directamente a Nicolás González como carrilero por ese sector.

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister es duda por una sobrecarga muscular (fue el único que practicó diferenciado este martes): “No se entrenó porque tenía una molestia. Siempre nos pasa. Veremos cómo responde para determinar qué equipo ponemos. Pero no nos cambiará la forma de jugar si está él o no. Sí es cierto que es un jugador que no sólo nos da juego, sino que nos da pelota parada y varias cosas más”, declaró el DT. De Paul, firme candidato a portar la cinta de capitán, es una fija al igual que Enzo Fernández. De no jugar Mac Allister, Giovani Lo Celso podría ser titular.

Rodrigo De Paul es uno de los grandes candidatos a llevar la cinta de capitán ante Chile Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Por último, la duda de siempre: ¿Lautaro Martínez, Julián Álvarez o un doble 9 con ambos? La última opción se perfila como la más viable ante la ausencia de Messi. Eso sumaría un futbolista extra en la mitad de la cancha o, en su defecto, un tercer delantero, que podría salir de entre Nicolás González, Alejandro Garnacho o Paulo Dybala. De todas maneras, Scaloni no dejó rastros sobre su decisión: “Voy a responder lo mismo de siempre. Pueden jugar juntos, pueden no jugar juntos, dependemos mucho de cómo queremos jugar. Dependerá del rival que vamos a enfrentar. Pero sin duda que pueden compartir ataque”, enfatizó el estratega santafesino.

Posible formación de la selección argentina vs. Chile

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Valentín Barco; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González.

