Selección argentina: la posible formación para el partido vs. Colombia

La selección argentina afrontará este martes un nuevo partido en las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y el rival será Colombia como visitante en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional se encuentra en tierras cafeteras y en las próximas horas llevará a cabo su último entrenamiento, en el que el entrenador Lionel Scaloni terminará de definir la formación inicial.

De los 28 jugadores convocados inicialmente, quedaron 27 porque el arquero Juan Musso fue desafectado por una molestia en su espalda. El resto pueden ser titulares, a excepción de Alexis Mac Allister y Nicolás González quienes fueron reemplazados en el segundo tiempo en la victoria contra Chile 3 a 0 en el estadio Monumental por diferentes molestias y sus presencias dependerán de la recuperación. “Nico González se entrenó diferenciado y Alexis (Mac Allister) con el grupo. Veremos como evolucionan, aunque tampoco hicimos un entrenamiento tan exigente. En líneas generales estamos bien”, manifestó el DT en conferencia de prensa luego del entrenamiento del domingo.

Alexis Mac Allister será exigido en el último entrenamiento de este lunes de la selección argentina para definir si es titular vs. Colombia Santiago Filipuzzi

El resto de los citados pueden ser de la partida y el DT dejó en claro es probable que haya cambios co respecto al cotejo vs. los trasandinos: “El equipo es muy prematuro. No sólo por el inconveniente de Nico y Alexis, todavía estamos evaluando cómo vamos a jugar y posiblemente podamos hacer algún cambio. Pero no sabría decir cuántos. Falta todavía, esperaremos, pero sí es posible que haya cambios”.

El entrenador piensa diferentes alternativas en la formación inicial. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso ocuparían el mediocampo siempre que Mac Allister y González no se recuperen a tiempo. La diferencia entre ambos es que el volante de Liverpool será titular si está en condiciones físicas mientras que el de Juventus podría ser suplente más allá de que se recupere a tiempo si es que el cuerpo técnico decide modificar la forma de jugar.

En la final de la Copa América, Giovani Lo Celso ingresó en el segundo tiempo y participó del gol de Lautaro Martínez BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la defensa tampoco está todo decidido. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es una fija en el arco, pero en la primera línea solo tienen un lugar asegurado Cristian Romero y Lisandro Martínez. Gonzalo Montiel, de buena actuación ante el mismo rival en la final de la Copa América, le pelea el lugar a Nahuel Molina mientras que Marcos Acuña podrían reemplazar a Nicolás Otamendi. En caso de que el capitán se mantenga en la formación, Martínez jugará de lateral izquierdo.

Adelante no habrá sustituciones porque se mantendrá la dupla de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, autor de un golazo frente a Chile. Paulo Dybala, que marcó el último tanto en el encuentro anterior, es una alternativa aunque no le sacaría el puesto a ninguno de los atacantes principales.

Posible formación de la Argentina vs. Colombia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Acuña, Lisandro Martínez o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes, Nicolás González o Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Nicolás Otamendi, capitán vs. Chile, pelea por un lugar en la formación inicial vs. Colombia Santiago Filipuzzi

Jugadores a disposición en la selección argentina

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores (8): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Valentín Barco.

Mediocampistas (9): Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Ezequiel Fernández, Nicolás González y Valentín Carboni.

Delanteros (7): Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone, Paulo Dybala y Valentín Castellanos.

