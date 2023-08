escuchar

Ya está por comenzar el tránsito de la ruta de los héroes de Qatar 2022 hacia la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos-México-Canadá 2026. La eliminatoria sudamericana levantará su telón para la selección argentina el jueves próximo, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugará su primer partido oficial como campeón del mundo, ante Ecuador en el Monumental. Para esta cita, el entrenador oficializará este jueves la lista de convocados para la doble ventana que se cerrará con el choque con Bolivia, del martes 12 en La Paz.

Y como suele suceder con las últimas citaciones del DT argentino, la cantidad de variantes a disposición será muy amplia. Habrá muchos jugadores a los que Scaloni pretende dar roce de selección y de los que quiere sumen horas en el grupo. Además, el seleccionador del equipo mayor parece ofrecer un guiño a Javier Mascherano, que necesita tener cerca a los sub 23.

Julián Álvarez festeja su gol en el 1-1 de la Argentina con Ecuador en la última fecha de la eliminatoria para Qatar 2022, en Guayaquil. JOSE JACOME - POOL

AFA comunicó los precios de las entradas para el estreno en el estadio de River, que estarán en venta por solamente por www.deportick.com, a partir de este jueves a las 18. Los valores serán los siguientes:

general $ 19.000 (menores de hasta 10 años, $ 11.000)

plateas Sivori y Centenario medias: $ 39.000

plateas San Martín y Belgrano altas: $ 39.000

plateas San Martín y Belgrano bajas: $ 87.000

plateas San Martín y Belgrano medias: $ 89.000

El conjunto campeón del mundo tendrá una agenda intensa en el último tramo de 2023, con seis partidos de la eliminatoria. Tras los compromisos frente a Ecuador y Bolivia, en octubre se medirá con Paraguay y con Perú. En el primer caso la Argentina será local, también en el estadio Monumental, el 12 de octubre, y después viajará a Lima, donde se presentará el 17.

El cierre del año se dará con dos clásicos muy calientes. El 11 de noviembre el seleccionado recibirá a Uruguay, que llegará a Buenos Aires con Marcelo Bielsa como entrenador. Y la última fecha monopolizará la atención, porque incluirá el enfrentamiento con Brasil.

Lionel Scaloni y Javier Mascherano trabajarán en conjunto en los entrenamientos para la eliminatoria sudamericana y el preolímpico sub 23 de Venezuela. Aníbal Greco - Archivo

La intención de Scaloni de nominar a muchos juveniles está destinada a colaborar con la tarea de Mascherano, que está a cargo de la selección sub 23 y enfocado en el preolímpico de Venezuela, que se realizará en enero de 2024 y otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos París 2024. En particular, el ex volante central y zaguero quiere ofrecer más oportunidades a jugadores nacidos en 2001 y 2002, es decir, aquéllos con los que no trabajó durante el ciclo del Mundial Sub 20 por los límites etarios. La lista tendrá en su gran mayoría a futbolistas de 21 y 22 años.

Contemplando que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores porque el preolímpico no es una competencia oficial de FIFA, Scaloni convocará a muchos juveniles también para que se entrenen con el equipo mayor y que el cuerpo técnico de Mascherano los siga de cerca. Esta intención repite una de Scaloni de noviembre de 2021 y marzo de 2022, cuando convocó a un amplio número de juveniles para foguearlos con los integrantes del plantel absoluto.

Los posibles convocados por Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Franco Armani y Juan Musso.

Emiliano Martínez, Walter Benítez, Franco Armani y Juan Musso. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Volantes: Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Facundo Buonanotte y Lucas Ocampos.

Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Facundo Buonanotte y Lucas Ocampos. Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Paulo Dybala y Giovanni Simeone.

Los probables citados por Mascherano

Arqueros: Leandro Brey (Boca) y Joaquín Blázquez (Platense).

Leandro Brey (Boca) y Joaquín Blázquez (Platense). Defensores : Marco Di Cesare (Argentinos), Pablo Minissale (Argentinos), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Aarón Quirós (Banfield), Julián Malatini (Defensa y Justicia), Gastón Benedetti (Estudiantes), Nicolás Valentini (Boca) y Lucas Esquivel (Paranaense).

: Marco Di Cesare (Argentinos), Pablo Minissale (Argentinos), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Aarón Quirós (Banfield), Julián Malatini (Defensa y Justicia), Gastón Benedetti (Estudiantes), Nicolás Valentini (Boca) y Lucas Esquivel (Paranaense). Volantes: Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Juan Sforza (Newell’s), David Ayala (Portland Timbers), Lautaro Giaccone (Rosario Central), Juan Nardoni (Racing), Santiago Simón (River), Rodrigo Villagra (Talleres), Bruno Zapelli (Paranaense), Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Unión) y Alan Velasco (Dallas).

Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Juan Sforza (Newell’s), David Ayala (Portland Timbers), Lautaro Giaccone (Rosario Central), Juan Nardoni (Racing), Santiago Simón (River), Rodrigo Villagra (Talleres), Bruno Zapelli (Paranaense), Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Unión) y Alan Velasco (Dallas). Delanteros: Pedro De La Vega (Lanús), Exequiel Zeballos (Boca), Abiel Osorio (Vélez), Luciano Gondou (Argentinos), Pablo Solari (River), Vicente Taborda (Boca), Facundo Farías (Inter Miami) y Ramiro Enrique (Orlando City).

