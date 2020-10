Leonel Scaloni espera la llegada de los jugadores a partir del lunes próximo; el jueves 8, la Argentina debuta ante Ecuador Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Desde que llegó de Mallorca, su ciudad de residencia, Lionel Scaloni se instaló en el predio de la AFA en Ezeiza, donde cumplió con el período de cuarentena. En este tiempo, el director técnico está siguiendo la evolución en sus clubes de los futbolistas del exterior convocados para el comienzo de las eliminatorias: ante Ecuador, el jueves 8 de octubre en la Bombonera, y frente a Bolivia, el martes 13 en la altura de La Paz.

El riesgo de las lesiones hizo caer algunos apellidos de la lista original de 30. A los inconvenientes físicos que suelen estar expuestos los jugadores, ahora hay que sumar la amenaza del covid-19 como nuevo causante de posibles bajas. Por haberse contagiado del virus quedó al margen Walter Kannemann, zaguero central de Gremio.

Renzo Saravia (inter de Porto Alegre) sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha Fuente: AFP

En las últimas 24 horas le llegaron más noticias negativas a Scaloni. La más grave estuvo vinculada con la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha de Renzo Saravia, lateral de Inter de Porto Alegre, durante el 0-0 ante América de Cali por la Copa Libertadores. En algunas imágenes de video se alcanza a escuchar el desconsolado lamento del ex Belgrano y Racing: "Me rompí, me rompí, me rompí".

Saravia fue titular en el último amistoso, en el 2-2 frente a Uruguay disputado en noviembre en Tel Aviv. Para la posición del lateral derecho, Scaloni también recurrió en varias oportunidades a Juan Foyth, reemplazante de Saravia cuando este no tuvo un buen nivel en la Copa América de Brasil. Otro candidato para el puesto es Gonzalo Montiel, que estaría entre los citados que se anunciarán del fútbol local. Scaloni, que ya contó con Montiel, no lo incluyó en la última serie de amistosos por los compromisos internacionales de River.

Lautaro Martinez recibe el abrazo de sus compañeros tras convertir el quinto gol de Inter Fuente: AP

Aunque todavía no fue desafectado oficialmente, quedó muy comprometida la presencia de Agustín Marchesín, que en Porto sufrió una lesión en una rodilla. Y también se esperan precisiones de la molestia muscular que Joaquín Correa sintió en el calentamiento y le impidió jugar el partido que Lazio perdió 4-1 contra Atalanta.

Las bajas nos preocupan, Vamos a esperar al final de semana para dar la lista definitiva Lionel Scaloni

Seguramente Marchesín no iba a ser titular en el comienzo del camino al Mundial 2022. A los dos arqueros citados del exterior, Emiliano Martínez y Juan Musso, en las próximas horas se sumarán Esteban Andrada y Franco Armani, los dos con más posibilidades para estar desde el comienzo.

Scaloni empezará a recibir los futbolistas el próximo lunes. Como enfrentará a Ecuador con una sola práctica formal y de mediana intensidad, la del martes, ya adelantó que se apoyará en la formación base que viene perfilando desde que lleva adelante una renovación. Lo deja más tranquilo que Nicolás Otamendi haya sido transferido a Benfica para conseguir la continuidad que no tenía en Manchester City. Su último partido oficial fue a mediados de julio.

Tampoco participó en las dos primeras fechas del calcio Germán Pezzella, el otro zaguero titular para Scaloni, mientras se pone a punto físicamente y discute con Fiorentina la renovación de contrato. "Hay jugadores que no están al 100 por ciento y otros que cambiaron de club en las últimas semanas. Eso conlleva una dificultad extra", expresó Scaloni al sitio oficial de la AFA.

Pese al desgarro que sufrió el 5 de septiembre y le imposibilitó debutar en la Bundesliga con Stuttgart, el wing Nicolás González figura en la nómina de Scaloni, que este miércoles pudo entusiasmarse con el nivel de Alejandro "Papu" Gómez, autor de goles, en la victoria de Atalanta. Además, Lautaro Martínez marcó el cuarto gol consecutivo desde fuera del área en la victoria de Inter. "Papu" Gómez extiende su gran temporada anterior, con producciones que lo ubican entre los mejores argentinos en Europa. Su regreso al seleccionado tiene connotaciones que le harán recordar su último partido, hace tres años: también fue por las eliminatorias, ante Perú, y como aquella vez, será en la Bombonera.

La lista de los convocados del exterior

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Udinese, Italia).

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Udinese, Italia). Defensores: Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuen Pérez (Atlético de Madrid, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sevilla, España), Facundo Medina (Lens, Francia) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, Francia).

Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuen Pérez (Atlético de Madrid, España), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sevilla, España), Facundo Medina (Lens, Francia) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, Francia). Volantes: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese, Italia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Alexis MacAllister (Brighton, Inglaterra), Alejandro "Papu" Gómez (Atalanta, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España, Lautaro Martínez (Inter, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Christian Pavón (LA Galaxy, Estados Unidos), Joaquín Correa (Lazio, Italia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Giovanni Simeone (Cagliari, Italia).

