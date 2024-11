Selección argentina y caso Riestra: la contundente opinión de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

El bochorno que se vivió este lunes en la cancha de Riestra generó reacciones de todo tipo y el debate llegó incluso hasta el vestuario de la selección argentina. La inclusión del streamer Iván Buhajeruk, conocido en el mundo digital como “Spreen”, entre los 11 titulares del Malevo en el partido que terminó 1-1 frente a Vélez por la 22ª fecha de la Liga Profesional, despertó fuertes reacciones en distintas esferas del fútbol argentino. Desde el presidente de AFA, Claudio Tapia, que ordenó abrir un expediente en el Tribunal de Ética para analizar posibles sanciones al club, hasta dos referentes del elenco nacional, que rechazaron enérgicamente el vergonzoso proceder de la entidad de Nueva Pompeya.

El primer futbolista de la selección en expresarse fue Marcos Acuña, que se quedó fuera de la nómina para esta doble ventana de la eliminatoria, producto de una lesión muscular. Apenas se produjo el debut de Spreen, Huevo publicó una historia en su cuenta de Instagram con un emoji de “exasperación”, un mensaje fácilmente descifrable. Este martes, tras el entrenamiento vespertino en el predio Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes también se refirieron a lo sucedido.

El streamer Iván Buhajeruk, "Spreen", poco antes de su estreno en la primera división de Argentina, un hecho al que muchos futbolistas no acceden a pesar de años de esfuerzo en las inferiores. Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

“No comparto para nada lo que pasó. Entiendo que el fútbol y el mundo van para el lado del marketing y de las redes sociales, pero creo que tiene que haber algunos límites. Entender cuál es el mensaje y darlo de la mejor manera posible para los chicos y para el fútbol argentino”, marcó postura De Paul, una de las voces cantantes del plantel albiceleste.

“A todos los que estamos acá, que defendemos a la selección argentina y hemos ganado la Copa del Mundo, nos costó un montón llegar. No hemos jugado un montón de veces en inferiores, de chicos hemos querido abandonar frente a muchas frustraciones, volvimos a intentarlo, volvimos a caernos, y volvimos a intentarlo otra vez. Eso es parte de la vida y del deporte al que jugamos. El que quiera intentarlo, que sepa que la única manera de ser profesional es ésa. Así que espero realmente de todo corazón que esto no se repita. El fútbol es el deporte más popular y más hermoso del mundo, y espero que lo cuidemos. Hay lugares que tienen que ser sagrados”, completó el volante.

"Nos costó un montón llegar", argumentó De Paul como crítica al debut del no futbolista de 24 años en Riestra; "tiene que haber algunos límites", sostuvo acerca del marketing. Gonzalo Colini - LA NACION

En la misma línea se pronunció Paredes, que habló de “falta de respeto” e insistió con la idea de bajar otro mensaje. “Mi opinión y la de algunos de los chicos con los que hablé es que no es nada lindo lo que sucedió. Dar ese tipo de ejemplo a los más jóvenes no es lo mejor; no es el ejemplo que queremos dar. Uno tuvo que sacrificar muchas cosas para jugar un partido de primera división, y que pase este tipo de cosas, la verdad, no me gusta nada”, se quejó.

“Me sorprendió mucho lo que ocurrió. Si bien se hablaba en lo previo, uno creía que era solo una cuestión de marketing y que iba a quedar ahí. Me molestó. Es una falta de respeto al jugador que se prepara día a día desde muy chico y durante muchos años para poder jugar en primera. Ojalá esos chicas sigan soñando y queriendo jugar y disfrutar del fútbol, que es lo más lindo que hay, y llegar por la vía buena”, añadió el mediocampista, visiblemente enojado.

"Una falta de respeto al jugador", objetó Paredes; "no me gusta nada", enfatizó el mediocampista sobre el episodio del streamer y Riestra. Gonzalo Colini - LA NACION

Unas horas antes, Tapia había sido categórico al dar su opinión: “Son cosas que hay que corregir, porque no están bien. Fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje erróneo para la sociedad. Hay muchos chicos que se quitan la vida porque no llegan a primera. Es lo que uno sueña, es muy importante lograr un sueño. Nosotros formamos y le damos la importancia que tiene que tener”, dijo en un evento sobre deportes al que fue invitado.

Si bien Riestra emitió un comunicado en el que ofreció disculpas “a quienes se sintieron ofendidos”, y explicó que la presencia de Spreen en el equipo tuvo como objetivo “atraer nuevas audiencias hacia el fútbol, generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto”, la “acción de marketing” del Malevo generó, en su mayoría, opiniones negativas. Y las declaraciones de Tapia, Paredes y De Paul pueden favorecer un castigo al club. ¿Económico? ¿Deportivo? Se verá.

Lo cierto es que lo ocurrido en la cancha de Riestra no pasó inadvertido para los campeones del mundo, que pese a jugar en el exterior se mostraron molestos por el insólito debut de Buhajeruk, futbolista de primera por apenas 78 segundos. Este miércoles por la tarde será el turno de Lionel Scaloni, que hablará en conferencia de prensa y previsiblemente comunicará sus sensaciones al respecto.

En definitiva, lo que sucedió fue un papelón que poco tiene que ver con el verdadero fútbol de los campeones del mundo.

Leandro Contento Por