Agüero, una celebridad entre los Citizens; el goleador histórico del City despierta la adoración de los hinchas Fuente: AP

Cristian Grosso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019 • 23:59

El primer Sudamericano Sub 16 se jugó en Paraguay, en 2004, y la selección argentina se subió al podio. Terminó tercero ese plantel que, dirigido por Hugo Tocalli, contaba con Diego Buonanotte, Mauro Formica, 'Papu' Gómez, Juan Forlín y un tal Sergio Agüero, que un año antes había pulverizado los récords de precocidad para debutar en la primera de Independiente. En la ciudad de Encarnación marcó dos goles ese pibe que, entre los mundiales Sub 20 de Holanda 2005 y Canadá 2007, gritaría seis tantos más. Y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ya como delantero de Atlético de Madrid, sumaría otros dos en el camino a la medalla dorada. ¿No valen esos goles? Ya se trataba de un profesional y esos certámenes fueron oficiales... Entonces, ¿por qué no aparecen en el curriculum del 'Kun'? Son tan legítimos como los 23 con Independiente, los 101 en Atlético de Madrid, los 41 con la selección mayor y los otros 235 con Manchester City. Por eso el domingo pasado no llegó a los 400, esa marca ya la había quebrado hace un tiempo.

Pero más allá de una discusión estadística que se perderá fácilmente sin pretensión de recuerdo, lo trascendente de Agüero es su vigencia. Él desafía las hojas del almanaque, siempre en el primer plano internacional. Él honra aquella frase que, en octubre de 2016, provocó un encendido rechazo: "Cuando no estemos más se va a notar, nos van a extrañar en la selección". Solo él. Sus compañeros de la mesa chica han quedado retrasados, en el mejor caso, como Ángel Di María. Otros ya forman parte del historial albiceleste, como Sergio Romero, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Lucas Biglia. Éver Banega no aparece en la órbita del entrenador Lionel Scaloni, y la reciente convocatoria de Marcos Rojo para los amistosos contra Chile y México solo responde a las ausencias de los defensores Juan Foyth, por lesión, y de Walter Kannemann, por el complejo calendario brasileño que no detendrá sus copas durante las fechas FIFA. Los caballeros de la mesa redonda eran 9. ¿Falta uno? Lionel Messi pertenece a otra galaxia, él no entra en esta evaluación.

Agüero, bajo los focos; el delantero siempre es un referente en el seleccionado Fuente: Archivo

Entonces..., ¿por qué no participará Agüero de la gira por los Estados Unidos, el 5 y el 10 de septiembre? Fue consensuado con el cuerpo técnico para que pudiera enfocarse en el comienzo de la Premier League y atender algunas molestias crónicas. Agüero tampoco estuvo con Scaloni en la etapa previa a la Copa América de Brasil, acudió directamente al torneo. Lo mismo ocurriría si ya comenzaran las eliminatorias para Qatar 2022. 'Kun' está aprovechando la licencia, suma cuatro goles en las tres primeras jornadas de la Liga inglesa: uno a West Ham, otro a Tottenham y dos a Bournemouth, en 177 minutos. Agüero se ganó la consideración de Scaloni cuando no estaba en la carpeta del entrenador, que al principio de su ciclo interino entendía que Rusia 2018 había sido el límite para el delantero. El favorito del técnico era Mauro Icardi. Pero tres razones torcieron esa apreciación: a través de algunos mensajes, 'Kun' despejó dudas sobre su auténtico compromiso con la selección; perforó redes partido tras partido con una metralla imposible de desatender, e Icardi se entregó a una eterna discusión con Inter que decoloró su carrera.

La Argentina hoy no dispone de un número 9 mejor que Agüero. Pese a cierta reticencia a cumplir tareas sin la pelota, pese a no esforzarse en las pérdidas todo lo que Pep Guardiola y Scaloni desearían, pero en el área nadie juega y resuelve como él. Ninguno de la vieja guardia sostiene sus números, ni Higuaín, que aún no termina de abrochar su futuro aunque ya abrió la temporada en Juventus. Ni de la generación intermedia, como Lucas Alario, sorpresivamente citado, o Icardi y Dybala, más pendientes de qué ocurrirá con ellos en el mercado de pases europeo que cerrará el próximo 2 de septiembre. Ni de la camada renovadora, como Lautaro Martínez, el candidato con más proyección. Ni Darío Benedetto, Joaquín Correa, Giovanni Simeone o Matías Suárez. No, ninguno.

Ahora, ¿Agüero es un goleador? No, al menos, no de los tradicionales. Su radio de acción es mucho más amplio. Su paleta de colores, mucho más rica. Sus asistencias son una marca registrada, pero sin desatender su debilidad por el gol. Si se contabiliza la marcha de la Premier solo en 2019, de enero a hoy, él gobierna entre los killers con 16 conquistas, perseguido por Mané, su compañero Raheem Sterling y Jamie Vardy. Encadena 15 gritos en los últimos 17 encuentros por la liga... Electrizante.

En el comienzo de su novena temporada, a los 31 años, y contando todas las competencias, los goles de Agüero en Manchester City trepan a 235. Naturalmente, es el máximo anotador en la historia del club, una plusmarca que consiguió cuando se la arrebató a Eric Brook. Entonces, vale volver a preguntarse: ¿Agüero es un goleador? Sí, pero mucho más también.

Con cierto desparpajo, hasta ingenuidad y en ocasiones irreverencia, sir Agüero, 'lord Kun' es una leyenda en Manchester City. Crece su figura, se agiganta su influencia, atrapa cada vez más adoración y se especializa en correr los límites. En la aceitada mecánica de los Cityzens de Pep Guardiola -con el que siempre vuelve de sus diferencias, porque las tienen-, actual bicampeón de la Premier League, la victoria del domingo pasado ante Bournemouth fue otra prueba de su vigencia. De su permanente voracidad. ¿Quiénes han convertido más goles que Agüero en la Premier? Apenas seis futbolistas: Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208), Andy Cole (188), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175)... y ya aparece el 'Kun', con 172, a solo tres escalones del francés para convertirse en el máximo anotador extranjero en Inglaterra. Con contrato con los 'ciudadanos' hasta mediados de 2021, el tiempo juega en su favor. Atrás ya han quedado Robbie Fowler, Jermain Defoe, Michael Owen, Les Ferdinand, Teddy Sheringham, Robbie van Persie...

Muy activo en la redes, después del partido del domingo, Agüero tuiteó en su cuenta [@aguerosergiokun]: "Gran victoria! Muy feliz por haber llegado a los 400 goles en mi carrera. Y felicitaciones @21ILVA [su compañero David Silva] por los 400 partidos con el City". El remate no es casual: '¡C'mon, City!', seguido por el emoji metalero de la manito con los dedos pulgar, meñique e índice extendidos que repite en sus festejos y ya es una muletilla en Twitter e Instagram. Y habitualmente no defrauda su presagio. Lo gracioso es que él no estaba al tanto de la marca y la prensa inglesa lo sorprendió. Mucho menos, de que los 400 goles ya los había alcanzado hace algunos meses. Será porque Agüero parece distraído entre su picarona sonrisa y una burbuja paralela a la realidad. Pero en la cancha, 'King Kun' es un depredador. El más hambriento de esa mesa chica que se fue desintegrando.

Los 50 goles al 'big six'

Solo él lo ha conseguido. ¿Quién? Sergio Agüero. ¿Qué? Es el primer futbolista en la historia de la Premier League que alcanzó los 50 goles en el selecto Club del 'big six'. El argentino es el verdugo de los grandes, su peor pesadilla. Agüero ya le convirtió 13 goles a Chelsea, otros 11 a Arsenal y a Tottenham, 8 a Manchester United y 7 a Liverpool. Siempre con la misma camiseta, siempre en el City, una cifra de fantasía. Suma 12 títulos desde que llegó en agosto de 2011.